Warhammer: Mark of Chaos - Holder det mål?

Før Total War: Warhammer kom, var det Warhammer: Mark of Chaos. Dette spillet ble lansert i 2006, og lot deg bygge massive hærer av Warhammer-enheter uten å bruke hundrevis av kroner på plastfigurer, og ga deg distinkte, fornøyelige kampanjer, komplett med kamper som virkelig ble levende. Men er det best å la alt dette ligge i fortiden, nå som vi har Creative Assemblys ekspansive trilogi? Eller er det verdt å vende tilbake til Black Hole Entertainments utrolig detaljerte RTS, som føltes som et av de beste Warhammer-spillene da det ble utgitt?

Warhammer: Mark of Chaos lar deg kontrollere en rekke fraksjoner. Kaos, Imperiet, Orker og gobliner, dverger, alver både høye og mørke, og Skaven. Hvis du bare vil se slag etter slag, kan du kaste hvilke hærer du vil mot hverandre i CPU Skirmish-kamper eller over LAN-flerspiller hvis du kan finne en kompis på ditt lokale internett. Hvis du gjør det, vil du ha det gøy, og finne en actionfylt, om enn grafisk utdatert, strategiopplevelse. Men du går glipp av det som er selve kjernen i Warhammer: Mark of Chaos, nemlig kampanjene.

Warhammer: Mark of Chaos Gold Edition (den du kan få på Steam som en del av Warhammer Classics) kommer med Battle March-utvidelsen, noe som betyr at du får tre kampanjer, og du kan spille som The Empire, Chaos og Orcs & Goblins. Disse kampanjene er hver for seg briljant utformet, og består av oppdrag der du bygger hæren din og setter den på prøve igjen og igjen, og avslutter hver akt med et stort slag som føles like utfordrende som det gjør filmatisk. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spilte disse kampanjene på repeat som barn. De er virkelig for Warhammer Fantasy hva Dawn of War var for 40k da det først ble utgitt, og er like givende uansett hvilken fraksjon du velger å spille. Kaos- og Empire-kampanjene er spesielt morsomme, ettersom de løper parallelt med hverandre, noe som betyr at når du blir ond eller god, kan du banke opp hovedpersonen fra den andre kampanjen.

Bortsett fra det kan man si at det ikke er noe stort, overordnet strategielement utenom kampene. I motsetning til i Total War: Warhammer maler du ikke kartet i din egen farge eller styrer et imperium. I stedet går du enten fra oppdrag til oppdrag eller fra trefning til trefning, og tester ut ulike enheter, bygninger og helter. Det er en gammeldags enkelhet der som skal verdsettes, og det gjør det mulig for Mark of Chaos å fokusere på å gjøre kampene virkelig gode. Jeg vil påstå at de er på nivå med kampene fra Total War: Warhammer-spillene når det gjelder filmfølelse. CA tilbyr oss større skala, flere detaljer og bredere enhetslister, men på den tiden hadde Mark of Chaos ingen jevnaldrende. Det tok oss 10 år å få en oppgradering med Total War: Warhammer.

Warhammer: The Old World, som det nå er kjent som, føles som om det har mistet litt av karakteren det en gang hadde. Etter at Games Workshop tok livet av Warhammer Fantasy-settingen og erstattet den med Age of Sigmar, føles det litt hult å se nye ting i den gamle verdenen. Mark of Chaos kommer imidlertid fra en tid der det ble investert i Warhammer Fantasy som en IP. Der det føltes som om selv om det tapte i popularitet til 40k, at det fortsatt hadde et eget liv, og du får den følelsen i spillet. Karakterene er friske og engasjerende, historiene har tyngde, og selv om du ikke har nostalgi for denne epoken av Warhammer, gir omsorgen utviklerne har lagt ned en smittsom tilknytning til settingen.

Det er ganske lett å anbefale Warhammer: Mark of Chaos, selv i dag. Grafikken er riktignok utdatert, og spillopplevelsen har blitt gjort bedre av Total War: Warhammer, men hvis du vil ha et historiefokusert Warhammer Fantasy RTS, finnes det egentlig ikke noe spill der ute i dag som gjør det mye bedre. De eneste virkelige ulempene er at det ikke finnes noen online flerspiller, og at spillet mangler noen livskvalitetsalternativer som jeg har blitt vant til i strategispill i dag, som å la meg øke hastigheten på tiden når jeg ikke vil se enhetene mine gå over et goldt landskap i fem minutter. Hvis du liker fantasyspill, strategispill eller Warhammer av den gamle skolen, bør du vende tilbake til denne klassikeren, eller prøve den for første gang. Den beste klassikeren jeg har sett på nytt hittil.

