Warhammer-produsenten Games Workshop adresserer amerikanske tollsatser på 12 millioner pund

Games Workshop har hatt et rekordhøyt årlig salg, og det ser ut til at Warhammer som IP er i bedre form enn noensinne, men det er fortsatt hindringer som står i veien for selskapets totale verdensherredømme. USAs president Donald Trump kan nemlig gjøre et stort innhogg i fortjenesten med sine tollsatser, og en flaggermus hindrer et nytt parkeringshus i å bli bygget.

Som oppdaget av IGN, la Games Workshop nylig ut sine siste økonomiske tall, med kommentarer fra administrerende direktør Kevin Rountree, som erkjente tollsatsene og slaget de ville gjøre for fortjenesten. "Vårt nåværende estimat er at hvis vi ikke gjorde noe, kan nye tariffer påvirke resultatet før skatt med ca. £ 12 millioner," skrev han. "Dette nye problemet vil bli håndtert på vår vanlige pragmatiske måte. Vi kommer ikke til å endre våre operasjonelle planer for mye. Vi har allerede en amerikansk bedriftsenhet, og vi investerer i basen vår i Memphis og åpner butikker i de fleste delstater. Noen av våre handelspartnere, ansatte og kunder er nervøse. Så for å være tydelig - det er business as usual for Games Workshop, nok en gang må en ny normal aksepteres. Det er for det meste utenfor vår kontroll."

Rountree fortsatte deretter med å snakke om en ny midlertidig parkeringsplass som bygges i nærheten av Warhammer World i Nottingham. En "søt pipistrellflaggermus som forsinker arbeidet vårt", skrev Rountree, men det ser ikke ut til at Games Workshop kommer til å tvinge flaggermusen ut av hjemmet sitt eller utstede en exterminatus på den. I stedet vil de "passe nøye på" flaggermusen.

Games Workshop fortsetter sin fremgang som et av Storbritannias største selskaper. Takket være hypen som har oppstått som følge av de siste videospill-suksessene, større interesse for miniatyrene og historien, ser det ut til at folk kjøper mer Warhammer enn noensinne.

