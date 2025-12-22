Warhammer ser ut til å tease noen nye Aeldari Corsair-modeller

HQ

I fjor viste Games Workshop våre favoritt gode romelver litt kjærlighet med en rekke oppdateringer av mange av modellene deres. I år så Drukhari få en lignende makeover, og snart ser det ut til at vi kan få nye modeller fra Aeldari Corsairs.

Corsairs går på en måte linjen mellom de renhjertede Craftworld Aeldari og Drukhari Raiders. De er romalvepirater, i lekmannsbetingelser, og likevel var fokuset på et nylig Warhammer Community-innlegg på en edlere admiral. Yriel, fra Craftworld Iyanden. Gjennom den korte historien som er lagt ut på nettet, ser vi Yriel miste litt av troen på sin Craftworld når han ikke får lov til å forfølge fiender gjennom de enorme havområdene i verdensrommet.

Men Yriel tar ikke et nei for et nei, og da han vender tilbake til sin veritable flåte av skip, finner han en gruppe Harlequins som venter på ham. Marerittbukta er dit han er ønsket å dra, og Yriel griper sjansen til å friste og nekte å bli utryddet. Det høres ut som en tease for en ny Aeldari-karakter og en ny Corsair-tropp. Kanskje til og med en Corsair-hær som kan brukes i kamp. Det får vi vite på nyåret.

