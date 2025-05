Warhammer Skulls vender tilbake neste uke for niende gang

HQ

Warhammer Warhammer Skulls har vokst til å inneholde et av de største og mest imponerende bibliotekene med videospill. Dette spekteret av prosjekter gjør det mulig for Warhammer -skaperen Games Workshop å være vertskap for en årlig utstilling kjent som Skulls der den fokuserer utelukkende på spill, og etterlater den massive tilhengeren av bordspillfans for en kort periode med nyheter og avsløringer.

I år vil det niende Warhammer Skulls showcase skje, og den nøyaktige datoen og klokkeslettet for showet er nettopp bekreftet, med dette satt til 22. mai kl 17:00 BST / 18:00 CEST.



Når det gjelder hva som vil bli tilbudt, kan vi forvente oppdateringer for hva som er neste for Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer 40,000: Mechanicus II, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Vermintide II, Warhammer 40,000: Warpforge, og til og med Warhammer 40,000: Battlesector.

Vi blir også fortalt at Rahul Kohli vil være tilbake som showets vert, med skuespilleren og Warhammer aficionado som sier: "Det er så mange innganger til Warhammer-universet, og min var gjennom videospill. Warhammer Skulls Festival er noe jeg ville vært med på hvert år hvis jeg ikke allerede var vert for den! Det er en glede å komme tilbake for mitt tredje år, og jeg gleder meg til å se reaksjonene på det som blir avslørt, det kommer til å bli et helvetes show!"

For å feire at Skulls kommer tilbake, vil Games Workshop også tilby rabatter på mange av Warhammer -titlene, DLC-er og mer, i tillegg til at det også blir gjort gratis tilgjengelig. For mer om hva dette er, må du huske å stille inn Skulls på Twitch, da uken til Warhammer begynner fra 22. mai også.