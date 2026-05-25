Warhammer Survivors: En hektisk, stilistisk tidsrøver

Warhammer Survivors er ikke sjenert over spillet det emulerer. Hvis du, som meg, ikke har spilt Vampire Survivors, og vil vite hva du får inn for med denne nye bullet heaven-utgivelsen fra Auroch Digital, er det et ganske enkelt premiss. Du tar på deg horder av fiender i ett av to Warhammer-universer, og får evner og power-ups til du til slutt blir overkjørt.

Spillet lar deg spille enten i Warhammer 40,000- eller Age of Sigmar-universet, og gir deg forskjellige helter, fiender, gjenstander og mer avhengig av hvilket du har valgt. Vi har prøvd begge, og hvis du er helt ny, er det vanskelig å ikke anbefale Warhammer 40,000 til å begynne med. Ikke bare er det en mer gjenkjennelig setting, men mekanikken til den første helten Malum Caedo (som også var med i Warhammer 40,000: Boltgun) føles mye mer nybegynnervennlig. Hans grunnleggende kjedesverdangrep dekker både bakenden og fiendene foran deg, mens Naeve Blacktalons økseangrep bare rammer fiendene hun står overfor. Riktignok gir de dem litt pushback, men jeg ble lett svermet på første forsøk med Naeve, men klarte å overleve litt lenger som Malum.

Igjen, jeg har ikke spilt noe av Vampire Survivors, eller noen av de andre spillene siden. Jeg er imidlertid klar over hva den generelle kjernen er, og igjen Warhammer Survivors har ingenting å skjule om hvordan det fungerer. Du dreper fiender, plukker opp edelstener fra likene deres, og bruker dem som XP for å gi karakteren din nye evner eller styrke de de allerede har. Jo sterkere du blir, desto flere edelstener trenger du for å gå opp i nivå, og stadig flere horder kommer mot deg, helt til du er omringet og fanget i en malstrøm av kaotisk action der du ikke vet hvilke eksplosjoner som skyldes deg og hvilke som er sendt av en Skaven som prøver å overraske deg. Kaos er der Vampire Survivors blomstrer, og det samme gjelder Warhammer Survivors, også. Den første biten med å gå sakte rundt i et løp er ganske vanlig, men etter hvert som du går videre og begynner å gjøre deg mer til en enmanns- eller enkvinnehær, vil du raskt se hvor spillets brød og smør ligger.

Det er ikke mye dybde i gameplayet, da det bare er å klikke hvor du vil gå, eller bevege deg rundt med WASD, og la de automatisk avfyrende våpnene ta seg av fiendene foran deg. Det er ikke sikkert at det vekker interessen til noen som vil ha en massiv praktisk opplevelse, men handlingen forblir fartsfylt og engasjerende, selv om du til tider er mer en observatør enn en aktiv deltaker i alle Xenos-drapene. Det er sjarmen med bullet heaven eller Vampire Survivors-lignende spill for de som spiller dem, skjønt. De er ikke nødvendigvis ute etter å måtte parere hvert innkommende Tyranid-slag, og ønsker i stedet bare å ta mer taktiske valg om deres bygg og bevegelse. Ved å eliminere visse spillvalg du kanskje hadde forventet fra et spill som dette, får Auroch lov til å fokusere på å gjøre det du kan kontrollere, mer viktig.

Warhammer Survivors Auroch er et utrolig stilistisk spill. Det er lett å si at det bare er Vampire Survivors med et Warhammer-skall, og det er sant, men fans av Games Workshops IP vil bli glade for å se detaljnivået som er lagt inn i sprites for fiendene og heltene, våpendesignene, deres funksjoner og evnene du får. Det er vanskelig uten å ha spilt Vampire Survivors å si hva annet som skiller seg ut, men hvis du har lengtet etter et spill som leverer en lignende opplevelse, og du er Warhammer-fan, har du det beste fra begge verdener her.

Siden vi ikke kan gå for dypt inn i demoen, bør førsteinntrykket for Warhammer Survivors være sterkt, avhengighetsskapende. Det skal få deg til å bekymre deg for alle timene du kommer til å bruke på dette spillet, og overbevise deg selv om at du bare skal ta en runde til før solen står opp på nok en unødvendig varm sommerdag. Warhammer Survivors lykkes med å skape denne bekymringen for "bortkastede" timer, men er de virkelig bortkastede hvis du har det kjempegøy å spille spillet. Det er en tidssluker som lar deg kaste deg ut mot endeløse horder av motstandere igjen og igjen. Du kan få permanente karakteroppgraderinger, men den største moroa er egentlig å gi seg hen til tilfeldighetene i hvert løp. Du vil kanskje vinne raskt. Det vil du sannsynligvis, men du vil ha det gøy når du vandrer rundt i en øde verden eller gjennom stedet for et ondt ritual og sprer fiender for alle vinder. Den umiddelbare fangen er noe Warhammer Survivors oppnår i demoen, og jeg håper at den fangen er sterk nok til å holde deg fanget i timevis, selv om det går på bekostning av timeplanen min.

