Warhammer teaser for hva som kommer i Age of Sigmar med nye bilder

Warhammer elsker å gi kryptiske teasere og vise frem små deler av sine kommende miniatyrer for å skape hype. Feiringen av ti år med Age of Sigmar er ikke annerledes, ettersom Warhammer har toppet sin lore-presentasjon med en titt på fremtiden til Age of Sigmar.

På Warhammer Community-siden ser vi fire bilder som viser fremtidige miniatyrer som kommer til bordkrigsspillet. Det er en for hver Grand Alliance (som er Order, Death, Destruction og Chaos), så de fleste spillere vil sannsynligvis ende opp med noe de vil ha eller kan bruke i en hær.

Bildet øverst til venstre ser ut til å være et slitt skjold med en avbildning av en slags bille. Kanskje en utslitt Cities of Sigmar-kriger eller en zombifisert soldat som marsjerer mot et nytt slag. Det øverste bildet til høyre har et oransje hår med et trolllignende ansikt som beltespenne, kanskje en dverg eller en gal kaosgubbe. Bildet nederst til venstre er nesten helt sikkert et trolls store blymage, og nederst til høyre ser det ut som om en mann har sølt en skummende lilla latte over hele gulvet.

Vi vil se disse modellene avslørt i tide, men inntil da kan du forvente at Warhammer-samfunnet går vilt med spekulasjoner. Eller ikke. De er smartere mennesker enn meg, så de har sannsynligvis allerede gjettet hva som kommer.

