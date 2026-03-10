Warhammer teaser mer Orky-godhet, og viser frem nye rabattbokser

HQ

I forrige uke hoppet Warhammer på en lekkasje som hadde blitt lagt ut på nettet, og laget et offisielt samfunnsinnlegg som bekreftet at ja, det er en ny Ork Warboss i byen, og han er klar til å få krumpin '. Warbosses kommer ikke alene, som vi vet, og denne uken ble vi lovet noen nye avsløringer.

Men i stedet for en full avsløring fikk vi i stedet tre teaser-bilder i Warhammer Communitys siste Ork-sentrerte innlegg, som viser en grot med briller, en power claw og en kustom Ork kannon. Fansen begynte umiddelbart å spekulere i hva dette kunne henspille på, og det ser ut til at den generelle konsensus peker mot at dette er deler til et nytt orkkjøretøy eller en redesignet orksykkel. Grotten med briller ser i hvert fall ut til å være klar til å kjøre fort.

I tillegg til disse mindre Ork-teaserne, fikk vi også bekreftelse på fire nye røverkjøpsbokser på vei mot oss, med en Space Marine-styrke som for en gangs skyld faktisk ikke inneholder noen vanlige Marines. De Eye of Terror Battalion: Sons of Dorn-boksen gir deg en Redemptor Dreadnought, en Ballistus Dreadnought og to Repulsor Executioner-tanks. Noen store og klumpete maskiner i esken, helt sikkert. Som deres dødsfiender har vi en ny Combat Patrol for Iron Warriors, som bringer en heftig mengde Warp- og maskininfanteri til bordene dine. Du får 5 Chaos Terminators i esken, fem Havocs, 10 Legionaries og en Warpsmith for å binde det hele sammen.

Blant de andre rabattboksene får Adeptus Mechanicus en Onager Dunecrawler, en Ironstrider Ballistarius og en Skorpius Dunerider alt i en boks, og de keiserlige ridderne tramper inn på feltet med sin Eye of Terror Battalion, som inneholder en Knight Valiant, samt to Armiger Warglaives.

Dette er en annonse: