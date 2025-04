Warhammer tilbyr nå ekte rustninger å ta med seg ut på slagmarken

HQ

Hvis du har bygget og malt en Warhammer-miniatyr, men alltid har ønsket å pynte deg selv i deres våpen og rustning, kan du snart gjøre det, da Games Workshop nå introduserer noe nytt utstyr for LARPere.

Warhammer samarbeider med LARP-utstyrsskaperen Burgschneider for å lage en serie rustninger og våpen designet for å få deg til å føle at du hører hjemme i Warhammer Fantasy Battles. Det første settet er dedikert til Nuln, med jerker og doublets med Nulns tradisjonelle røde og svarte farger tilgjengelig for forhåndsbestilling.

Det finnes også skumgummisverd du kan få tak i, og i fremtiden vil gjenstander som Ghal Maraz - selve Warhammeren - og mer være tilgjengelig. Til høsten er det meningen at rustningssett skal kunne kjøpes, så hvis du vil cosplaye som en ridder av imperiet, kan det være lurt å holde øynene åpne når disse settene slippes.

