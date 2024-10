Warhammer: Vermintide 2s nye progresjonsomarbeiding vil gjøre det enklere for nye spillere

HQ

Det kan være vanskelig å komme inn i et hvilket som helst live-service-spill flere år etter at det først ble utgitt. Spillere som har vært med siden dag én, kan være så sterke at det føles som om de bare drar deg med på et eventyr, i stedet for at du gjør deg fortjent til en plass på laget. Slik var det i stor grad i Warhammer: Vermintide 2, for hvis du nettopp hadde begynt, måtte vennene dine spille på en lavere vanskelighetsgrad bare for at du skulle få være med.

Dette er imidlertid i ferd med å endre seg. Som beskrevet i et nytt blogginnlegg, endrer Vermintide 2 måten nye spillere kan komme inn i spillet på. De vil kunne spille på alle vanskelighetsgrader i private spill, og kan starte fra veteransvårigheter i offentlige spill.

En ny XP-multiplikator per vanskelighetsgrad betyr også at du skal kunne vokse med den valgte karakteren din mye raskere. Med ankomsten av Versus-modus truende, forventer den moderne klassiske co-op-tittelen en boom av spillere relativt snart, ser det ut til.