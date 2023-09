Warhammer: Vermintide 2s nye utvidelse virker lovende

HQ

Fatshark hadde ikke noe nytt spill eller lignende å vise frem på Gamescom, men de ga oss en titt på to svært spennende oppdateringer til de populære horde-actionspillene Vermintide 2 og Darktide. Når det gjelder førstnevnte, fikk fansen endelig se den endelige karrieren til pyromantikeren Sienna, som nå er en nekromantiker i sin fjerde underklasse.

Denne underklassen, karrieren eller hva du vil kalle den, skiller seg klart ut fra alt vi har sett tidligere, både når det gjelder Sienna og Vermintide 2 som helhet. Det første du vil legge merke til, er Siennas utseende, som er mørkere og mer dystert i denne underklassen, som det sømmer seg for en magiker som har byttet ut de prangende ildeffektene med å vekke de døde. Det er ikke bare i Siennas antrekk vi ser en endring, for hun har også fått et nytt, prangende våpen i form av en ljå som lyser med en nydelig blå flamme, og en stav med en brystkasse på toppen. Herlig.

Ljåen er et tungt våpen som beveger seg langsommere enn de fleste andre, men som ikke har dårlig tempo. Det føles som om den har en god tyngde, og den vil definitivt hjelpe deg med å rydde unna mengder av fiender på nært hold. Staven skyter også blå flammer som kan gjøre god skade på avstand. Prosjektilene kan også kjedes til forskjellige fiender, noe som igjen indikerer at denne klassen kommer til å være god til å kontrollere grupper av større, svakere fiender.

Men den beste måten å bekjempe en hær på, er med en av sine egne. Siennas karriereferdighet i denne underklassen er å tilkalle en hær av seks skjeletter, som alle har sine egne navn og kan kommanderes ved hjelp av en hodeskalle som ligger i det fjerde inventarsporet. Hvis du ikke gir dem en kommando, vil de likevel angripe fiender i nærheten, og kan fungere som en fin måte å suge opp skade på samtidig som de deler ut litt av sin egen. De er ikke veldig sterke, og det tar et par treff før de tar knekken på en enkel rotte selv på Rekrutt-vanskelighetsgraden, men jeg tror at disse skjelettene først og fremst fungerer som en skadesvamp, snarere enn som skadeutdelere. Vi fikk ikke sett på talentene du kan velge i denne underklassen, men vi ble forsikret om at du kan plassere dine benete håndlangere i forskjellige roller avhengig av hvilke talenter du velger.

Selv om jeg på ingen måte er en Sienna-hovedperson, må jeg si at denne underklassen gjør meg mer enn spent på å begynne å spille som nekromantiker. Det visuelle er helt topp, og spillingen er smidig. Jeg kan se for meg at den er litt sterk i starten, men det har vært tilfellet med alle DLC-underklasser som har blitt introdusert så langt. Med tiden vil vi kanskje se noen endringer i skjelettene, men det føles ikke som om det er mye som skal til for at de skal passe inn med de andre klassene. Noe som skilte seg ut helt fra starten av med denne nye Sienna-karrieren, er at det ikke føles som om den er rettet mot en bestemt rolle for henne. I stedet for at hun skal være tanktanker, kontrollør av folkemengder eller snikskytter mot fiender langt unna, er utstyret hennes denne gangen tilpasset alle trusler, og vil sannsynligvis være et godt valg for de som elsker å spille alene eller i lag med vennene sine. Når DLC-en lanseres i oktober, får vi se om den holder mål med de høyere vanskelighetsgradene.

