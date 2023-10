Warhammer: Vermintide 2's siste karrierevalg var verdt å vente på

HQ

Det har tatt mange år før Sienna-spillerne endelig fikk sin DLC-underklasse til Warhammer: Vermintide 2. Mens Bardin-spillerne har kost seg med miniguns, og Kruber-spillerne har vært ute og tjent damen, har de som liker pyromanti blitt stående utenfor. Det vil si, helt til nå.

I dag lanseres Siennas Necromancer-karriere, en underklasse fansen har ventet på lenge. Allerede på Gamescom fikk vi prøve den i noen minutter, og nylig har vi tilbrakt enda lengre tid med den for å se hvordan den påvirker den hordebaserte rotte-dreper-bonanzaen som er Warhammer: Vermintide 2.

Som du sikkert har sett i trailerne, tilfører Siennas Necromancer-karriere mange nye mekanikker til trollmannen. Hun har byttet ut de kjedelige, gamle oransje flammene med fancy, blå ild, og for første gang i Vermintide 2 får du enheter å kontrollere i skjelettene som Sienna tilkaller ved hjelp av karriereferdigheten sin. Når det gjelder våpen, har du en knudrete ljå som gjør skade i store, sveipende buer, i tillegg til at spesialangrepet gir en fin AoE-virkning. Staven hennes (som er spesifikk for Nekromantikeren) kan kvele flere svakere fiender med sprettende blå flammer som kjeder seg mellom en gruppe. Eller, hvis du holder inne den alternative angrepsknappen, kan du suge sjelen ut av en elitefiende.

Alle disse funksjonene høres utrolig sterke ut på papiret, og det er de også i praksis. Da vi spilte på den legendariske vanskelighetsgraden, oppdaget vi at skjelettene er mer enn i stand til å holde hordene tilbake, redusere monstrenes helse og gi deg et øyeblikk til å puste. De er en god buffer, men de kan også dele ut skade og vil virkelig komme godt med for solospillere. Når Sienna selv ønsker å kaste seg ut i kamp, er Necromancer en god allrounder som kan ta seg av mange fiender med ilden og ljåen sin, samtidig som den kan slippe en og annen elitetropp.

Til tross for at underklassen absolutt føltes sterk, virket den ikke nødvendigvis ødelagt. Det er ofte vanskelig å balansere en DLC-underklasse fordi du ikke vil ødelegge spillet for alle andre, men de som kjøper den, bør føle at de får valuta for pengene. Nekromantikeren føles definitivt annerledes og sterk nok til å være verdt inngangsbilletten, og den tilfører mange nye mekanikker uten at det føles som om dette er den eneste versjonen av Sienna du noensinne trenger å spille. Det er også mange nyanser og byggemuligheter, og du kan gjøre skjelettene dine sterkere i kamp, gi dem flammende angrep og mye mer. Det kunne kanskje ha vært litt mer variasjon i hvordan skjelettene fungerer, som for eksempel å kunne lage ett supersterkt skjelett for å bekjempe monstre, men vi kan ikke klage med tanke på den store variasjonen som allerede finnes her.

Noe vi håper kommer med tiden, er mer tilpasning av skjelettene. Kanskje muligheten til å gi dem navn eller utstyre dem med spesifikk kosmetikk ville gi denne underklassen enda mer personlighet og gi spillerne enda større grunn til å fordype seg i mørkets kunst.

Men slik det ser ut nå, gir det siste karrierealternativet for Warhammer: Vermintide 2 såpass mange nye muligheter at vi helt sikkert kommer til å se at metaen endrer seg i løpet av de kommende dagene, ukene og månedene. Akkurat nå føles det ikke for ødelagt, men jeg kan ikke si at jeg er en Sienna-hovedperson, så jeg vet sannsynligvis ikke hva jeg gjør like mye som andre spillere. Hvis du er ute etter å gi Warhammer: Vermintide 2 et siste hurra før du slutter deg til Rejects i Warhammer 40,000: Darktide, er Siennas Necromancer-karriere en fin måte å krydre rotte-mordene dine på.