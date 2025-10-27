Warhammer: Vermintide 3 kommer ikke når som helst snart, da Fatshark er lykkeligere med å oppdatere sine eksisterende spill

HQ

Det har gått syv år siden Warhammer: Vermintide 2 først lot oss kjempe mot horder av kaostilbedere og endeløse rotteflommer i middelalderske nærkamper. Selv om noen fans kanskje mener at dette er det perfekte tidspunktet for en oppfølger, har utvikleren Fatshark ingen planer om å lage en akkurat nå.

"Vi kan alltid lage kampanjer som går i forskjellige retninger, og utforske Warhammer Fantasy-verdenen," sier designdirektør Joakim Setterberg til PC Gamer. "Det er fortsatt mye å gjøre, blant annet å utvide de tingene vi allerede har gjort, som Chaos Wastes. For den saks skyld er det mange spillmessige ting som spillerne vil at vi skal se på på nytt eller - ikke 'fikse', men vi har noen systemer på plass som er litt grove. Vi kan alltid finjustere dem. Når det gjelder livskvaliteten, vil jeg si at det fortsatt er mye å gjøre. Så Vermintide kommer til å fortsette."

Mens Games Workshop gjenopplivet Warhammer Fantasy-verdenen med The Old World de siste årene, foregår Vermintide og oppfølgeren fortsatt i en døende setting. Kanskje kan et Age of Sigmar Tide-spill være aktuelt i fremtiden, men som Setterberg sa, er det ikke på trappene akkurat nå.

Da han snakket om opprinnelsen til Vermintide, nevnte Fatshark-sjef Martin Wahlund en annen hordebasert fiende. "Vi var fristet til å se på orker og andre ting. Men orker, du vet, det er mange forskjellige spill som allerede har orker. Det fantes ikke noe spill med skaver. Dette var på en måte et enkelt valg etter litt tenkning."

Kanskje orker kan komme i en DLC til Warhammer: Vermintide 2. Beastmen-fraksjonen ble tross alt lagt til på en lignende måte. Det kan imidlertid være vanskelig å hindre night goblins og Skaven i å slå hverandre i hjel.