Warhammer World USA skal åpne i slutten av 2027

Warhammer World kommer til USA. Den britiske attraksjonen, som er sentrert rundt dystre, mørke fremtider og kamper som utkjempes i hele fantasiriker, tar et sprang over dammen for å åpne et helt nytt sted sent i 2027.

Nyheten ble kunngjort i et kort innlegg på Warhammers Community-side, der vi hører at den nye Warhammer World vil være basert like utenfor Washington D.C. og vil være forskjellig fra Nottingham-stedet på mange måter, samtidig som den opprettholder det du forventer fra Warhammer World.

Hvis du ikke er oppdatert og umiddelbart tenker på berg-og-dal-baner og maskoter når Warhammer World blir nevnt, er stedet ikke som en fornøyelsespark, men tilbyr fortsatt mye moro å ha. I Nottingham er det enorme dioramaer dedikert til Warhammer-slag, imponerende statuer, kunstverk og mye mer. Washington-anlegget vil by på mye av det samme, men med en ny kant når det kommer neste år.

