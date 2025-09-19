Warhammers Black Library gir den keiserlige garde litt mer kjærlighet i nye historier
Det finnes også en uberørt samling av Commissar Yarrick-historiene som du kan lese om igjen mens du venter på at noen skal ta hevn over Angron.
Space Marines er kanskje Warhammer 40.000s flaggskip, men det er rett og slett ikke nok av dem til å være overalt på en gang. Derfor er det opp til Astra Militarium eller Imperial Guard å forsvare vanlige borgere og planeter som trues av Chaos og Xenos. De er de mange, som du sikkert kan se av hvor mange Black Library-bøker som er sentrert rundt dem.
I et nytt Warhammer Community-innlegg får vi en titt på de nyeste Militarum-romanene som kommer til Black Library. Først og fremst er det en nydelig ny samling av Commissar Yarrick-bøkene, som følger hans tidlige dager til hans mest berømte øyeblikk. Yarrick er kanskje ikke lenger blant oss i hovedsettingen, men det er alltid godt å huske en av Militarums største legender.
Andre steder får vi en roman med fokus på de beryktede dødskorpsene i Krieg i The Relentless Dead, en direkte oppfølger til Steel Dread fra Andy Clark i Demolisher, og en historie som tar kampen mot Xenos til himmelen i Vagabond Squadron. Spesialutgaver av disse bøkene vil også komme senere i år.