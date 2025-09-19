Warhammers Black Library gir den keiserlige garde litt mer kjærlighet i nye historier

HQ

Space Marines er kanskje Warhammer 40.000s flaggskip, men det er rett og slett ikke nok av dem til å være overalt på en gang. Derfor er det opp til Astra Militarium eller Imperial Guard å forsvare vanlige borgere og planeter som trues av Chaos og Xenos. De er de mange, som du sikkert kan se av hvor mange Black Library-bøker som er sentrert rundt dem.

I et nytt Warhammer Community-innlegg får vi en titt på de nyeste Militarum-romanene som kommer til Black Library. Først og fremst er det en nydelig ny samling av Commissar Yarrick-bøkene, som følger hans tidlige dager til hans mest berømte øyeblikk. Yarrick er kanskje ikke lenger blant oss i hovedsettingen, men det er alltid godt å huske en av Militarums største legender.

Andre steder får vi en roman med fokus på de beryktede dødskorpsene i Krieg i The Relentless Dead, en direkte oppfølger til Steel Dread fra Andy Clark i Demolisher, og en historie som tar kampen mot Xenos til himmelen i Vagabond Squadron. Spesialutgaver av disse bøkene vil også komme senere i år.

Dette er en annonse: