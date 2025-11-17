Warhammers julebokser blir utsolgt på få minutter, men du kan fortsatt få tak i en før julesesongen

HQ

I løpet av helgen ble Warhammers julebokser lansert, og som forventet ble noen av de mest populære hærene utsolgt på få minutter. Space Marines: Iron Halo Strike Force virket spesielt en høy billettvare, da den gikk i løpet av få minutter etter at den gikk live på Games Workshops nettbutikk.

Krieg Siege Platoon er også for øyeblikket utsolgt hvis vi ser på Warhammer nettbutikk. Imidlertid er ikke alt håp tapt hvis du trenger å hente deg et Christmas Battleforce-boksesett. For det første har noen hærer fortsatt forhåndsbestillinger tilgjengelig, for eksempel T'au Empire, Emperor's Children og Leagues of Votann. Tyranid, Chaos Space Marines, Space Marine og Astra Militarum-boksene er borte på Warhammer nettbutikk. Også i Age of Sigmar-serien er Soulblight Gravelords-boksen midlertidig utsolgt, men Sylvaneth-, Skaven- og Gloomspite Gitz-boksene kan fortsatt plukkes opp i skrivende stund.

Hvis hæren din for øyeblikket er utsolgt på GWs nettbutikk, er det ingen grunn til å miste håpet. Andre forhandlere som Element Games har fortsatt mange bokser for forhåndsbestilling, inkludert noen som er utsolgt på Games Workshops nettsted. Dessverre er Space Marine- og Krieg-boksene borte der også, men det er verdt å holde øye med online.

Likevel er det ikke nødvendig å dyppe til scalpers på eBay ennå, da denne bølgen bare var for forhåndsbestillinger, og den fulle utgivelsen forventes å treffe 28. november. Fra den datoen kan du finne boksene fysisk i butikkene, og det forventes et nytt lager på nettet. Julen er ikke avlyst ennå, barn.

