Warhorse annonserer to nye ambisiøse prosjekter

Etter måneder med rykter og spekulasjoner har Warhorse nå offisielt bekreftet det mange av oss har håpet på. Teamet bak Kingdom Come: Deliverance II jobber for tiden med et helt nytt eventyr i en åpen verden basert på Tolkiens verden, samt en ny oppfølger til Kingdom Come.

Kunngjøringen kom via et kort innlegg på sosiale medier der Warhorse skrev :

"Du har kanskje hørt ryktene, det er på tide å avsløre hva vi jobber med. 1. Et RPG med åpen verden i Midgard. 2. Et nytt Kingdom Come-eventyr. Vi gleder oss til å fortelle dere mer når tiden er inne."

Kort sagt, ingen detaljer, men nok til at det begynner å renne i munnen på oss. Teamet har med andre ord hendene fulle de neste årene med to så fristende titler, og vi håper inderlig at de vil dele mer informasjon før året er omme.

