Warhorse ønsket å lage en Kingdom Come: Deliverance før det første spillet var ute

Kunngjøringen av Kingdom Come: Deliverance II kom som en hyggelig overraskelse tilbake i april. Warhorse Studios' oppslukende rollespill kommer tilbake, selv om utvikleren mener at denne oppfølgeren er mer en videreføring av den opprinnelige drømmen om Henrys historie.

I en samtale med Epic Games snakket hovedskribent Martin Ziegler om studioets visjon for hva Kingdom Come: Deliverance II vil være. "Vi hadde hjertet vårt satt på å lage en oppfølger allerede før vi startet den første Kingdom Come: Deliverance, fordi vi visste at vi ønsket å fortelle en historie som ville være større enn bare ett spill," sa han. "Under utviklingen [av det opprinnelige spillet] måtte vi legge igjen mange virkelig gode ideer på klipperomsgulvet, noe som forsterket denne ideen enda mer, ettersom vi ønsket å vende tilbake til dem ... Heldigvis gjorde spillerne det første spillet til en stor nok suksess til at vi faktisk har muligheten til å jobbe med denne oppfølgeren, og det er vi dem veldig takknemlige for."

Vi kan også forvente mer innlevelse denne gangen, med en storby som gjør sin debut i oppfølgeren. Historikere, reenactors, professorer og flere ble hentet inn for å gjøre alt så nøyaktig som mulig, inkludert nye våpen, som armbrøst og det første blikket på krutt.

Kampene vil også være annerledes denne gangen. For de som er vant til de vanskelige kampene i det originale spillet, vil det være noen endringer for å sikre at det ikke blir for enkelt, mens kampene tilsynelatende har blitt gjort mer tilgjengelige for nye spillere.

Kingdom Come: Deliverance II Spillet lanseres senere i år til PS5, Xbox Series X/S og PC.