Warhounds Forhåndsvisning av spill: XCOM møter Jagged Alliance i Afrika

Hvis du ga meg penger for hvert eneste taktiske turbaserte strategispill jeg har spilt opp gjennom årene, ville jeg vært rik i dag. Det er en fantastisk sjanger, og ofte så begrenset i omfang at den beholder både dybde og gir en flott opplevelse uten å bli for langtrukken. Det finnes selvsagt unntak, som for eksempel XCOM, der lengden er betraktelig lengre i spilletid. Warhounds er et spennende forsøk på å la deg styre en leiesoldatstyrke som kjemper for Afrikas fremtid. En mystisk gruppe har begynt å demontere land etter land og forsøker å erobre hele kontinentet. Du blir sendt inn for å redde en av de siste overlevende presidentene i et av landene og slå tilbake mot denne trusselen.

HQ

I denne forhåndsversjonen var valgmulighetene ganske begrensede. Jeg fikk bruke tid på tre forskjellige oppdrag i spillets første øyeblikk. Du blir fløyet inn for å hjelpe en brølende president med et maskingevær, og de to første oppdragene fungerer som en treningsmodus. Min første tanke var at det minnet om XCOM og Jagged Alliance. Dessverre føles det ikke fullt så bra som disse, men på noen måter virker det som et underholdende alternativ. Hvis du takler forferdelig dialog med merkelige ordvalg og pinlige macho-greier, vil du kanskje sette pris på spillet. Jeg tuller ikke når jeg sier at dialogen er pinlig; det var øyeblikk da jeg hadde lyst til å gjemme hodet under skrivebordet. Det tvilsomme stemmeskuespillet, som er spilt inn på ulike volumnivåer, bidrar til en dialog som er ganske vanskelig å sette pris på. Dessverre er det bare noen få stemmeskuespillere som jobber i dette spillet, og selv de har tvilsomme ting å si. Dette betyr at Jagged Alliance-aspektet ikke virkelig kan bære spillet.

Gråsonen er et område du ikke kan se. Vanligvis kan ikke fienden se deg heller.

Men hvis du setter pris på taktisk turbasert kamp, er dette ganske anstendig. Spillet er på plass med full og halv dekning. Du kan utstyre soldatene dine med beskyttelsesvester, forskjellige typer våpen, håndgranater og mye mer. Det var bare i det tredje oppdraget at vi fikk testet en begrenset mengde av dette. Jeg setter pris på muligheten til å rotere kameraet, bevegelsessystemet og skytingen. Akkurat som i de moderne XCOM-spillene kan du bevege deg og skyte, skyte to ganger eller bevege deg lenger. Det finnes også evner som gjør at du både kan sprinte og skyte. I denne forbindelse synes jeg Warhounds fungerer bra. Dessverre kan jeg ikke si det samme om datamotstanden i denne testversjonen. Motstanderne tok ofte ganske klønete avgjørelser og utsatte seg selv for fare, og det var ikke vanskelig å beseire dem.

Jeg antar at de vil bli styrket med flere beskyttelsesvester, bedre våpen og evner. Samtidig kan jeg allerede nå advare om at datamotstanderne har problemer med å spille spillet ordentlig. Du havner ofte i en overlegen posisjon og kan raskt knuse motstanderne. Det er litt tidlig å kritisere dette for hardt, siden vi bare har testet de første nivåene. Det er også uklart hvilken forskjell vanskelighetsgradene vil gjøre for opplevelsen. Selve kampene er bare ett aspekt ved tittelen. Det finnes også en modus som involverer basebygging, rekruttering og pengestyring. Det gjenstår å se om helheten blir bra, og jeg tror at dette vil være avgjørende for om tittelen blir bra eller dårlig. Ut fra det jeg har testet så langt, er det ikke et lovende spill. Det føles gammelt og som noe konkurrentene allerede har gjort bedre. Samtidig kan det resultere i en interessant tittel som er sterkt inspirert av det som kom før, og som ikke gjør noe helt nytt. Noen ganger kan mer av det samme fungere utmerket, og det er akkurat det jeg er nysgjerrig på med Warhounds.

Båten er navet og basen din. Det er her du konstruerer bygninger, rekrutterer soldater og forbereder deg på oppdragene dine.

Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan basen om bord på skipet vil samhandle med resten av spillet. Hvordan kommer du til å tjene penger, og hvordan kommer det hele til å fungere sammen? Vi vet ennå ikke hvor mange av oppdragene som er generiske og hvor mange som er skreddersydde. Selve historien bygger utelukkende på premisset om disse tre oppdragene. Det skal imidlertid sies at alt føltes kjent. Det var ingenting som virkelig skilte seg ut med tittelen bortsett fra innstillingen. Afrika er et kontinent som sjelden blir brukt i dataspill, noe jeg synes er litt synd. Min favoritt i Far Cry-serien er nok fortsatt toeren, takket være settingen, historien og de kule spillelementene som serien ikke har gjenbrukt på samme måte siden den gang.

Selv om jeg hadde problemer med stemmeskuespillet og den skrevne dialogen, er musikken passende. Våpnene høres også bra ut, og ut fra det lille jeg har fått brukt, føles utvalget likevel variert. Grafikken er ikke et spill du vil rose for det visuelle, men det ser helt akseptabelt ut til tross for noen merkelige ansiktsanimasjoner. Teknisk sett er det noe datert når det gjelder effekter og miljøødeleggelser. Jeg synes imidlertid ikke det er uspillbart, og til tider ser det bra ut. Dessverre blir vakre bilder erstattet av heslige animasjoner og teksturer med lav oppløsning. Jeg vil imidlertid påpeke at jeg har sett både verre og bedre eksempler i sjangeren. Et typisk eksempel i dette spillet er mellomsekvensene. Disse kan se helt sprø ut på grunn av kameravinkelen. I en av bygningene møtte jeg en ny type fiende med kniv. Denne skurken hadde ansiktet dekket av et lavoppløst håndkle gjennom hele sekvensen. Det er mange slike ting som forringer helhetsopplevelsen.

Noen ganger er vinkelen feil. Denne skurken er dekket med et håndkle og prøver å se skummel ut.

Warhounds er et spill om penger og leiesoldater i en XCOM-setting. Karakterene snakker litt som i Jagged Alliance, og mer enn én gang ønsket jeg at de bare skulle være stille. På den annen side likte jeg å kaste håndgranater, treffe den fienden som er vanskelig å treffe, og flankere på riktig måte. Omgivelsene inneholder også hus, hustak og mye mer, noe som gir mulighet for fri bevegelse og mange strategier. Dessverre følte jeg at datamotstanderne ikke utnyttet dette i de frie oppdragene. I treningsnivåene følger de visse instruksjoner fra utviklerne, slik at du kan lære deg det grunnleggende. Dette betyr at det er vanskelig å si noe om dem. Jeg er forsiktig optimistisk med hensyn til denne tittelen. Selv i testen før utgivelsen er det imidlertid åpenbare problemer som jeg ikke er sikker på at Everplay DMCC kan fikse før full lansering. Hvis du er interessert i XCOM og Jagged Alliance, kan denne tittelen være verdt å holde et øye med. Det ser imidlertid ikke ut til å være en tittel som vil overgå disse klassikerne, men heller tilby mer av det samme. Ut fra det jeg har testet, er jeg redd for at det ikke blir mer enn en middelmådig eller på grensen til god opplevelse. Men jeg vil gjerne motbevise det, for jeg liker denne typen spill.