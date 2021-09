WarioWare: Get It Together er dagens GR Live-spill

HQ

Etter åtte års fravær fra hjemmekonsoller var WarioWares comeback forrige uke på Nintendo Switch ganske etterlengtet. Get It Together gir flere vendinger på seriens morsomme og svært anspente mikrospill, mens du spiller som en roterende rollebesetning med utfordringen å raskt måtte tilpasse seg deres individuelle bevegelser. Tittelen inneholder også en fullverdig historiemodus, ukentlige Wario Cup-utfordringer og flere partyspill for opptil fire spillere.

For å se oss spille de første to timene av spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. I mellomtiden kan du jo sjekke ut Tommys anmeldelse her.