WarioWare: Get It Together lar oss gjøre sprø ting sammen

Bare det at vi fikk WarioWare Gold på 3DS for tre år siden viser at Nintendo ikke hadde gått lei av å lage noen absurde minispill med den fiseglade karen, og nå suser han også inn på Nintendo Switch.

WarioWare: Get It Together er dog et helt nytt spill, noe som også betyr noen helt nye minispill å bryne seg på. I tillegg blir det også mulig å spille sammen med andre, og derfor kan man også være andre figurer med unike ferdigheter. Vi får se noen eksempler på dette i annonseringstraileren, men forvent enda mer før spillet lanseres den 10. september.