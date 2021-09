WarioWare: Get It Together!-anmeldelse

HQ

Vi skal atter en gang til Diamond City for å besøke den vemmelig grådige Wario. Det er nesten utrolig å tenke på at en såpass fæl personlighet har fått så mange fans og spill i sitt eget navn. Marios noe mer ondartede rival er omsider klar med det første nye spillet siden WarioWare Gold på Nintendo 3DS i 2018.

Som forventet er Get it Together! stappet fullt med små mikrospill som nesten er over før du rekker å klø deg på den digre, røde nesa di. De er enda teitere enn de er korte, og jeg spør meg selv stadig om hvordan Nintendo og Intelligent Systems klarer å idémyldre seg fram til all denne galskapen. Det er i det hele tatt noe veldig japansk over alle de merkverdige påfunnene hvor de tøysete detaljene er fjollete på en svært underholdende måte.

WarioWare har inntatt Nintendo Switch og er i høyeste grad seg selv likt. Nytt denne gangen er at man styrer Wario og vennene hans, som er blitt sugd inn i spillet, i stedet for å "styre spillet" som ofte har vært oppskriften tidligere. Dette nye grepet fører til at tidsfristen på mikrospillene er betraktelig økt, hvilket igjen betyr at det blir lettere å orientere seg enn før. På mange måter gjør dette at spillet taper en del utfordring, og jeg cruiset gjennom mesteparten av historiemodusen uten problemer. Dette står i sterk kontrast til det første spillet på GameBoy Advance som gikk så raskt at det var over før man rakk å blunke.

Hvordan en kar som Wario kan ha så mange venner vites ikke, men det er et ras av figurer man kan spille som. Alle har sine unike egenskaper og måter å forflytte seg og angripe på. Wario svever for eksempel rundt med en jetpack på ryggen, mens Mona tøffer fram og tilbake på en moped. Siden det er såpass stor forskjell på alle gærningene er det mange måter å løse mikrospillene på. Dette er artig, men jeg synes at WarioWare er morsommere når man slipper å forholde seg til disse figurene.

Når dét er sagt, er WarioWare: Get it Together! et såpass enkelt og lettfattelig spill at hvem som helst kan plukke opp en Joy-Con og komme inn i det svært raskt. Det er ingen komplisert kontroll, det stilles få krav for å forstå de forskjellige mikrospillene.

Historien er ikke akkurat livsendrende, men det er neppe meningen heller. Den er underholdende nok og har akkurat nok funksjon til å drive spillet framover. Utover dette finnes det et halvt tonn med ekstramodus og annet fanteri for å gi litt valuta for pengene.

Det er vanskelig å si så mye mer uten å gå i detalj om alt det teite innholdet, og jeg tenker at det er mye morsommere å kunne oppleve dette på egen hånd. WarioWare: Get it Together! imponerer ikke, men leverer akkurat det man kan forvente av denne typen spill. Det er helt på det jevne med skrullete musikk og herlig dustete grafikk. Om ikke annet, får det meg til å fnise og flire, og jeg antar at det var nettopp dét Nintendo og Intelligent Systems hadde som mål. Slikt sett er WarioWare er en suksess også på Nintendo Switch.