WarioWare-serien har alltid vært veldig spennende for meg. Det er et nesten tidløst partyspill, men det ser aldri ut til å utvikle seg for hver iterasjon. Fra den første delen Mega Microgame$ på Game Boy Advance, til min personlige favoritt Smooth Moves på Wii, og helt frem til Get It Together på Switch i 2021, har WarioWare i praksis vært det samme spillet, med marginale oppdateringer, år etter år. Og i november i år, med WarioWare: Move It, er det nettopp dette som er tilfellet.

Nå skal det sies at dette er både på godt og vondt. WarioWare-serien har overlevd tidens tann fordi den er grunnleggende morsom, og det er det ingen endring i med Move It. Men hvis du har spilt noen av de tidligere spillene, vil du absolutt være kjent med hva Nintendo serverer her også. Oppfinnsomheten og utviklingen som vi har sett i de ulike Mario-seriene, har ikke blitt overført til Warios partyinnsats, men som jeg nevnte for et øyeblikk siden, er det fortsatt kjempegøy å spille.

WarioWare: Move It består av ulike spillmoduser som er skreddersydd for enten en enkelt spiller, et par spillere eller en gruppe på opptil fire spillere. Du kan spille mer partysentriske moduser der du konkurrerer eller slår deg sammen med venner, eller du kan hoppe inn i den virkelig rare og dumme historien der Wario og kollegene hans egentlig tar ferie på en tropisk ferieøy. Uansett hvilken modus du velger, forventes det at du bruker Joy-Cons på en rekke sprø og kreative måter for å overvinne og fortsette å slå små minispill i høyt tempo.

Historiemodusen er utrolig kort og har egentlig ikke så mye annet formål enn å lære deg det grunnleggende om hvordan de ulike bevegelsene fungerer og håndteres. Det finnes riktignok en slags historie i denne modusen, men den er så uvanlig og så typisk WarioWare at den i utgangspunktet er usammenhengende og uten mening. Det finnes i det minste forskjellige bonusmoduser og måter å fortsette å spille alene eller sammen med en venn på i historiedelene utover hovedhistorien, men som alle som har spilt et WarioWare-spill før vet, er det i flerspiller- og partyelementene at dette spillet utmerker seg.

Når du slår deg sammen med noen venner for å ha det gøy lokalt, er WarioWare nesten som en av en. Det er en fryd å se vennene dine vri seg i bisarre former for å slå minispill som gir deg flere spørsmål enn svar. Hvorfor renser du hull i tennene til en koala? Hvorfor knuser jeg ballonger ved å sitte på dem? Minispillene er rare og fantastiske, og når du omfavner kaoset sammen med vennene dine, blir WarioWare: Move It et partyspill i toppklasse. Move It mangler imidlertid flerspillerstøtte og føles mer begrenset enn tidligere WarioWare-spill, noe som er en stor skuffelse med tanke på at det vanligvis er her serien skiller seg ut.

Minispillene er, som forventet fra denne serien, nok en gang en hyllest til mange av Nintendos andre serier og titler. Du vil finne deg selv grave opp fossiler i Animal Crossing, beseire Koopas som en 8-biters Mario, løpe vekk fra Link som en kylling. Det være seg Ring Fit, Super Mario, Paper Mario, Wii MotionPlus, Pikmin, det er en flott tittel som nok en gang fremhever glansen og bredden i Nintendos portefølje av prosjekter, og derfor er kontrollene nok en gang en stor skuffelse.

For den største skuffelsen med Move It er den upålitelige bevegelseskontrollen til Joy-Cons. Dette er et spill uten særlig feilmargin, ettersom hvert av minispillene bare gir deg noen få sekunder til å forstå dem og deretter slå dem, noe som betyr at det er svært lite tid til å kjempe med Joy-Cons for å få dem til å registrere bevegelsene og handlingene dine. Likevel skjer dette i stort sett alle minispill som dukker opp. Jeg synes det er et spesielt stort problem når du går tom for liv og må matche en positur under andre sjanse-systemet, ettersom Joy-Cons er helt elendige til å innse at du vrir deg i en eller annen bisarr form i håp om å kunne fortsette moroa.

Noen av bevegelsene som er mest avhengig av bevegelse, er også svært vanskelige å få til. Handlingen som bruker Joy-Cons infrarøde sensor til å spore bevegelsene til den motsatte hånden din, fungerer knapt, noe som betyr at hver gang du blir bedt om å utføre denne handlingen, må du regne med å mislykkes, med mindre du klarer å lure systemet. Det er synd at spillet svikter på grunn av maskinvaren det baserer seg på, men frustrasjonen som ofte oppstår på grunn av de upålitelige Joy-Cons-bevegelsene og -handlingene, har en betydelig innvirkning på denne tittelen.

Men hvis du tåler kontrollproblemene, er WarioWare: Move It nok en gang et morsomt partyspill. Det andre hovedproblemet er at Nintendo tydeligvis ikke har tenkt å ta noen sjanser med denne serien i det hele tatt, for Move It minner meg om stort sett alle andre WarioWare-spill som noensinne har eksistert. Det er virkelig begrenset med oppfinnsomhet og kreativitet i så måte. Men som de sier, "if it ain't broke don't fix it", for du vil få mange morsomme timer ut av dette spillet når du slår deg sammen med noen venner og slipper deg løs.