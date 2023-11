WarioWare: Move It - En guide til å låse opp Pyoro W

HQ

WarioWare-titlene handler kanskje mest om mikrospill, men etter hvert som du kommer deg gjennom dem, skjuler de alle mer forseggjorte minispill, dingser og andre finurlige aktiviteter som ekstrautstyr. Det kanskje mest elskede minispillet som fansen kan låse opp, er Pyoro, minispillet som startet med at fuglen strakte ut en lang, krypdyrlignende tunge diagonalt for å få tak i noen frø, men som vi siden det første Mega Microgame$! har sett gjøre alle mulige ting, inkludert frøspytting og, mer nylig, å bli en gigantisk finalesjef i WarioWare: Get it Together.

I det svært geniale WarioWare: Move It, som nå er tilgjengelig på Nintendo Switch, får fuglen sin siste evolusjon i form av Pyoro W, nok et fantastisk minispill som er knyttet til den nye spilldelens spesifikke egenskaper.

Slik låser du opp Pyoro W

Fans av WarioWare-serien kan sikkert gjette seg til at du her må gjøre akkurat det samme som i mange av de tidligere utgavene. For å spille Pyoro W må du ha sett og spilt hvert eneste av de over 200 mikrospillene som tilbys, minst én gang.

Og hvordan kan du gjøre det? I løpet av spillets naturlige progresjon i historiemodusen kommer du langt allerede når det gjelder antall mikrospill du har forsøkt å spille, siden alle disse sekunders lange utfordringene er klassifisert i henhold til de ulike figurene som utgjør "plottet" (som samtidig omfatter de ulike startposisjonene), som stopp på øya. Men for å få med deg alle de 223 mikrospillene i WarioWare: Move It må du spille hver figur flere ganger, for det er umulig å få med seg alle i første runde.

Hvorfor ikke? Fordi hvert stopp i historiemodusen avsluttes med å beseire hver karakters Final Boss, og dermed er det matematisk umulig for deg å se alle mikrospillene på én gang når rundene består av 15-20 mikrospill med litt ekstra repetisjon. Når du har fullført alle figurene i historiemodusen, kan du besøke eventyret deres en gang til, og da blir mikrospillene uendelige og øker vanskelighetsgraden og hastigheten innimellom.

Hvis du vil vite hvilke figurer du allerede har fullført, må du ikke se på kartet, for spillet viser deg dessverre ikke det - i stedet må du gå inn i museet for å sjekke det. Der inne er alle fullførte figurer merket med en stjerne, og hvis noen ikke har det, kan du gå inn og se hvor mange mikrospill du har gått glipp av.

WarioWare: Move It figurliste

(I den rekkefølgen de opptrer i Story Mode - alle har 21 mikrospill, bortsett fra Wario, som bare har 13).



Wario



Mona



Crygor, Penny og Mike



Ashley og Red



Orbulon



Kat og Ana



Cricket og Mantis



Jimmy T



Dribble og Spitz



9-Volt



Volcano Wario



Ok... så hvordan får jeg se mikrospillene jeg mangler? Det finnes ingen hemmelig teknikk for å finne dem du ikke har spilt ennå, men når du har sett rulleteksten, har du i realiteten nok ferdigheter til å spille karakterrunder med mer enn 30 mikrospill. Med 2-3 forsøk er det vanligvis nok til å få med seg alle, siden de har et visst tilfeldighetselement.



Tips: Hvis du nettopp har sett det mikrospillet du manglet og ikke har lyst til å fortsette å spille den samme karakteren fordi det begynner å bli slitsomt eller kjedelig, kan du avslutte spillet så snart du ser spillet, og det vil allerede være utstilt på museet.



Når alle figurene har fått en stjerne, blir Pyoro W endelig tilgjengelig på kartet. La oss spille!

Hvordan spille Pyoro W

I Pyoro W styrer du hvordan to parallelle øyer i form av rektangulære plattformer skråner ved å vippe de respektive Joy-Con-kontrollerne. Ta en titt på vårt første forsøk på spillet for å forstå mekanikken som involverer fiendetyper, tykke eller tynne rullende Pyoro, multiplikatorer, kronblader og mer: