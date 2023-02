Før jeg dykker ordentlig ned i Warlander, er det nok noe som er verdt å fremheve. På nettet har det vært mye diskusjon rundt anti-cheat-programvaren dette spillet inkluderer, med noen som sier at det har tatt data. Selv om jeg ikke kan bekrefte detaljene i dette, er det noe som omgir en god del av diskursen om Warlander, og et faktum verdt å nevne for alle som ønsker å komme inn i spillet.

Men med det ute av veien, her er Warlander, det nyeste spillet fra Toylogic, utvikleren bak 2012s Happy Wars. Warlander er et flerspillerspill som dreier seg om to lag, som begge prøver å forsvare slottet og kjernen fra fiendens side. Med tre baner, og hver side har tårn og en base for å overkjøre, kan du sammenligne Warlander med en MOBA på en måte.

Men det ville egentlig ikke være å gjøre Warlander rettferdighet. Den har noen MOBA-elementer, sikkert, men den har også et dryss av middelalderske kamper som ligner på Chivalry eller Mordhau, og en skje med tårnforsvar. Alt som blandes sammen i en levende, morsom opplevelse.

Warlanders spilling koker ned til at det ene laget løper for å fange den andres kjerne. Både angripere og forsvarere kan bruke beleirings- og nærkampvåpen til sin fordel. Selv om dette høres utrolig forenklet ut, er det noen måter Toylogic har lagt til litt variasjon her. Det er nemlig de tre hovedklassene: den burly, standard melee fighter of the Warrior, støtteklassen som gjør det bra i kamp, Cleric, og spell-slinging, beleiring våpen-ødeleggende Mage. Hver av disse klassene har rikelig med utstyr som du kan tilpasse i en loadout, men mye av settet ditt ender opp med å bli veldig likt, spesielt når det gjelder Warrior og Cleric. Det er også varierte våpen, men igjen i tillegg til Mage's staver, er mange av disse bare middelalderske versjoner av våpen med automatiske, enkeltskudd og burst-fire-alternativer.

Dette er en annonse:

Utover bare å velge en klasse, når du laster inn i et Warlander-spill, vil laget ditt få alternativer om hvilken type taktikk du vil nærme deg en kamp med, og hvilke lag som skal brukes til å storme fienden, ta tårn og forsvare hjemmebasen. Ved å tilbringe god tid med hver av klassene, og rollene, ser det ut til at noen dessverre har fått ekstra oppmerksomhet sammenlignet med andre. The Cleric-klassen, for eksempel, føles overveldende, og har faktisk ikke så mye av en slagmarkspåvirkning. Den kan kjempe, men ikke på langt nær så bra som Warrior, og den kan støtte laget sitt, men Warlanders kamp er ofte så rask at når du er klar til å helbrede en lagkamerat, er de allerede døde. Dette etterlater presten i en litt vanskelig posisjon, og gjør det vanskelig å rettferdiggjøre å plukke den konsekvent over krigeren.

Når det gjelder roller, viser det seg å være litt kjedelig å være i forsvar, ettersom alt du egentlig gjør de første minuttene er å sette opp ballistaer og kanoner, men det viser seg faktisk å være en av de morsommere måtene å spille på, da det å skyte ned dusinvis av fiender mens de prøver å storme en base viser seg å være tilfredsstillende. Eller, det ville det, hvis Warlanders beleiringsvåpen ikke føltes som erteskyttere. Kanonen skyter spesielt denne imponerende klumpen av ild mot fiender, men gjør bare litt skade i en liten AoE.

Dette er en annonse:

Assault-rollen lar deg bare komme rett inn i handlingen, enkelt og effektivt. Special Forces-rollen, derimot, ser ikke ut til å ha en plass, som det er ment å være for å ta tårn og mål, men Assault-team kan gjøre dette like effektivt som de blir kastet rett inn. Jeg skjønner hva Toylogic går for her, jeg tror bare ikke det fungerer, og det får meg til å lure på hvorfor ikke bare har de to klare rollene med å angripe fiendens base, og forsvare din egen?

En annen grunn til at forsvarsrollen kan være å foretrekke, er at det betyr at du ikke trenger å bli sittende fast i Warlanders nærkamp. Dessverre, til tross for at det ser ut som en mer tegneserieaktig ridderlighet, har Warlanders nærkamp ingen av førstnevntes polering. Kamper utvikler seg ofte til to spillere som bare bryter blokker og moser angrep til motstanderen gjenoppretter. Dette er imidlertid ikke å si at kampene er gledesløse i Warlander, ettersom spillets kamper gjør opp noe for deres flate nærkamp i ekstremt kaotiske trefninger som har magikere som skyter ildkuler over hodet, andre klasser som bruker sine varierte verktøy som automatiske armbrøster og kjøttkvern av nærkamp i sentrum av det hele.

Warlanders action er unektelig morsom. Å komme inn i kaoset i kampene - som også er visuelt slående takket være alle trylleformlene og evnene som går av på en gang - viser seg å være en veldig engasjerende spillsløyfe, noe som fikk meg til å komme tilbake gjennom timene mine med det. Men etter hvert som jeg tilbrakte mer og mer tid med Warlander, kan jeg ikke si at denne første spenningen holdt seg, og før Toylogic bringer noen flere kart, spillmoduser og annet innhold til spillet, risikerer det å ødelegge glansen altfor raskt.

Hvis du har noen timer å drepe, er Warlander et morsomt, engasjerende spill med overraskende mye variasjon til tross for at du bare har to spillmoduser i skrivende stund. Med sine klasser og forskjellig beleiringsutstyr å ta kontroll over, sammen med en gigantisk robot og katastrofe-idoler som absolutt ødelegger en slagmark, er det mye å gjøre når du først går inn. Men appellen vakler over tid, og etter hvert som nyheten til Warlander slites av, ser det ikke ut til å ha mye stikkkraft.

Mangelen på dybde gjør Warlander til en solid, men til slutt forglemmelig opplevelse, og hvis Toylogic ønsker at dette spillet skal bli en suksess i månedene og potensielt årene som kommer, vil det trenge en betydelig mengde endringer, inkludert forbedringer av klassene for ikke å få en til å stå tydelig over de andre, og en overhaling av nærkampkampen for å gjøre det litt mindre tørt.

Så igjen, Warlander er en gratis opplevelse, så det er ikke mye skade i å teste det ut.