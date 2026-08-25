Warlock: Dungeons & Dragons avslører sin første actionfylte gameplay-trailer

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Etter suksessen med Baldur's Gate 3 er det neste store spillet basert på Dungeons & Dragons på vei, men denne gangen ser det ganske annerledes ut. Under Gamescom Opening Night Live avslørte Invoke Studios de første gameplay-opptakene fra Warlock: Dungeons & Dragons.

De turbaserte kampene og terningkastene er borte, erstattet av mer tradisjonell tredjepersons-action som kombinerer nærkamp med en god dose magi.

Spillerne trer inn i rollen som Kaatri, en kampherdet veteran som får overnaturlige krefter gjennom en pakt med den formidable Tasha. Magi spiller en sentral rolle ikke bare i kamp, men også i utforskningen, og lar spillerne oppdage nye veier gjennom verden.

Warlock utspiller seg i en mørk, åpen fantasiverden og utvikles av Invoke Studios, teamet bak Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Spillet er planlagt å lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S en gang neste år. Sjekk ut traileren nedenfor.