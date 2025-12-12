Warlock er et nytt mørkt fantasy-RPG i Dungeons & Dragons-verdenen

Vi visste at vi kom til å få mange flere D&D-spill etter suksessen med Baldur's Gate III, og Wizards of the Coast kaster ikke bort tiden med å vise oss i hvilke retninger fantasiverdenen kan gå. Spesielt det nye RPGet Warlock ser ut til å gi oss et glimt av en mørkere side av IP-en.

Vi fikk bare en filmatisk titt på fra Warlock, men det ser allerede ut som om det omfavner den edgier, mørkere siden av D&D. Spillet vil vise frem litt spill neste sommer, i forkant av en utgivelsesdato som kommer en gang i 2027.

God tid for oss å høre og faktisk se gameplayet fra Warlock etter hvert.