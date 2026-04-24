Warner Bros. aksjonærer har sagt ja til Paramounts overtakelse av Warner Bros. for 111 milliarder dollar.

HQ

Etter at Netflix trakk seg fra kampen om å kjøpe Warner Bros, eller i det minste mange av eiendelene, ble det klart at det var Paramount som skulle overta produksjonsgiganten i en avtale til en verdi av 111 milliarder dollar.

Mens denne avtalen ble avtalt i prinsippet, har det neste store skrittet fremover nå skjedd, ettersom aksjonærene i Warner Bros. Discovery har godkjent Paramount-overtakelsen, ifølge BBC News. Dette betyr at forutsatt at konkurransemyndighetene rundt om i verden er fornøyd med at avtalen blir gjennomført, vil Paramount til slutt eie Warner Bros.

Dette er imidlertid den store haken ved situasjonen, ettersom det kan være en utfordring å få et så stort oppkjøp godkjent av de ulike konkurransemyndighetene, spesielt med tanke på Storbritannias Competition and Markets Authority og EU-kommisjonens alternative organ. Begge kan være skeptiske til store konsolideringsoppkjøp, slik tilfellet var med Microsofts kjøp av Activision Blizzard King for noen år siden.

Den nåværende tidslinjen for overtakelsen er innen september, men dette virker som et best case-scenario som ikke innebærer at konkurransemyndighetene har noe de skulle ha sagt.