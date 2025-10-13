Warner Bros. avviser Paramounts første bud på selskapet

HQ

Ryktene om at Warner Bros. er på vei til å bli kjøpt opp, har versert siden selskapet avslørte at det planlegger å dele seg i to enheter neste år. Men selv om Warner Bros. skulle være aktuelt for nye eiere, kommer de ikke til å gi seg ved første tilbud.

Ifølge Bloomberg forteller nylige rapporter oss at Warner Bros. avviste Paramounts første bud på å kjøpe selskapet, som tilbød $ 20 per aksje. Warner Bros. Discovery-aksjer var på $ 17.10 per aksje sist fredag ved markedslukking.

Budet gjaldt hele selskapet, ikke bare en av de to enhetene. Det er ukjent om dette budet også ville overta Warner Bros. sin milliardgjeld, men man kan tenke seg at dette er noe WBD er ivrige etter å bli kvitt.

Ettersom Paramount ønsker å legge til en absolutt titan til sin innholdsproduksjon, og Warner Bros. gjør seg klar for salg, kan vi forestille oss at et nytt bud vil bli utarbeidet ganske snart. Om det vil tilfredsstille WB er en helt annen sak.