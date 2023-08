Warner Bros avviste Zack Snyder og hans Rebel Moon flere ganger

HQ

Netflix løftet endelig på lokket for Zack Snyders nye, hete romeventyr Rebel Moon på Gamescom ONL og bød på en fyldig, tre minutter lang trailer som antydet noe av det som kommer. Kort sagt ser det veldig bra ut, og etter suksessen med Army of the Dead er det kanskje ikke overraskende at strømmegiganten tok imot Snyder og manuset hans med åpne armer da han presenterte konseptet for dem.

Men dette er ikke første gang den amerikanske regissøren har forsøkt å få Rebel Moon opp å stå, og i et intervju med Screen Rant forteller Snyder om hvordan han forsøkte å selge det til Warners ledelse flere ganger, men ble avvist gang på gang.

"Jeg tror jeg sa noe til professoren min på college om at jeg ville lage Dirty Dozen i verdensrommet. Eller en ensemblefilm som Seven Samurai i verdensrommet". Og han sa: "Det er et ganske godt forslag. Hva sier du til det? Og jeg sa: "Vel...", for det var en av de timene der man skulle pitche en film. Og så tenkte jeg: "Det er kult". Og så prøvde vi å selge det som et videospill og som en film til Warner Brothers et par ganger. Vi presenterte det for dem. De bare 'åh'."

Rebel Moon - Part One har premiere på Netflix 22. desember, og blant skuespillerne finner vi Sofia Boutella, Ray Fisher, Anthony Hopkins og Djimon Hounsou. Du kan lese sammendraget nedenfor:

Når en koloni i utkanten av galaksen blir truet av hæren til den tyranniske regenten Balisarius, sender de ut en ung kvinne med en mystisk fortid for å finne krigere fra naboplanetene som kan hjelpe dem med å stå imot.