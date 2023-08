Warner Bros. ber om unnskyldning for ufølsom "Barbenheimer"-melding

HQ

Barbenheimer-feberen har ikke akkurat lagt seg etter suksessen med Barbie og Oppenheimer - to rake motsetninger som har fått folk til å strømme til kinoer over hele verden. Det er imidlertid ikke alle som er like begeistret for memet, spesielt ikke Japan, som har reagert på at fansen bagatelliserer atombombens ødeleggende virkninger, og nå kritiserer japanske Warner Bros. sitt moderselskap for et ufølsomt Twitter-innlegg.

Dette skjer etter at Warner Bros reagerte positivt på en fanskapt plakat av Barbenheimer, der Barbie sitter lykkelig på skuldrene til Oppenheimer mens en atombombe faller i bakgrunnen. "It's going to be a summer to remember", skrev amerikanske Warner Bros, til skuffelse for japanske Warner Bros. Atombomben er selvsagt et sensitivt tema for japanere, så de kom med følgende uttalelse om saken:

"Vi anser det som ekstremt beklagelig at den offisielle kontoen til det amerikanske hovedkvarteret for filmen 'Barbie' reagerte på innlegg på sosiale medier fra 'Barbenheimer'-fans. Vi tar denne situasjonen svært alvorlig. Vi ber det amerikanske hovedkvarteret om å iverksette nødvendige tiltak. Vi ber om unnskyldning til de som har blitt fornærmet av denne serien av ubetenksomme reaksjoner. Warner Bros Japan."

Amerikanske Warner Bros var raskt ute med å be om unnskyldning:

"Warner Brothers beklager det ufølsomme engasjementet i sosiale medier den siste tiden. Studioet ber oppriktig om unnskyldning."

Takk Variety