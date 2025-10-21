Warner Bros. Discovery erkjenner offisielt at de er åpne for oppkjøp

HQ

For noen dager siden ga vi troverdighet til rykter om mulig oppkjøp av Warner Bros. av et annet selskap i kommunikasjons- eller underholdningssektoren. På det tidspunktet hadde ikke selskapet selv bekreftet at det var i ferd med å selge seg helt ut, og det ble spekulert i om det bare var enkelte avdelinger i Warner Bros. Discovery som skulle selges ut. Det viste seg at det ikke stemte.

I dag kunngjorde Warner Bros. Discovery Group og alle datterselskapene at de er åpne for et fullstendig oppkjøp av hele virksomheten. Dokumentet de har delt med sine aksjonærer (som først nå blir kjent, men som stammer fra begynnelsen av juni) beskriver tilbudet om en tidlig utkjøpsbonus til investorer, som kan utvides etter styrets skjønn.

Det ser ut til at de første tilbudene allerede har blitt lagt frem, men så langt har ingen av dem blitt akseptert. Det siste som har blitt avvist er det fra Paramount Skydance, som har tilbudt 60 milliarder dollar for kjøpet, mot å betale 24 dollar per aksje. I dag ligger Warner Bros. Discovery WBD-aksjen på 20,33 per aksje, etter å ha steget 11 %, mer enn to poeng, siden det avviste tilbudet ble kjent.

Det er ikke mange konsern som kan få tak i et slikt oppkjøp, men den som gjør det, vil ha et multivers i lomma, med DC Studios og dets nylig rebootede filmunivers, Barbie, Harry Potter, The Conjuring, en Minecraft-film og mange, mange flere. Og det er snakk om filmer, for tilbudet inkluderer også nyhetskanaler som NBC og Warner Bros. Games, med NetherRealm Studios (Mortal Kombat, Injustice), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) eller Respawn (Batman: Arkham), for å nevne noen.

Hva tror du om dette? Kan du avse noen milliarder til å kjøpe et multivers av underholdning?