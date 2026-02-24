Warner Bros. Discovery vurderer Paramount Skydances siste tilbud, mens de tilsynelatende fortsatt favoriserer Netflix' avtale til 83 milliarder dollar

HQ

Når et selskap som er så høyt verdsatt som Warner Bros. ligger på bordet, og så lite som 83 milliarder dollar blir kastet rundt, var det ingen som forventet at de enorme oppkjøpsprosedyrene skulle avsluttes raskt. Likevel ser det ut til at hver uke bringer med seg en ny utvikling, og denne uken ser ut til å bli en uke der noen svært viktige beslutninger blir tatt, ettersom Warner Bros. Discovery har fått overlevert enda et bud fra Paramount Skydance, som styret aktivt forteller sine aksjonærer at de vil gjennomgå og ta i betraktning.

I følge Variety kommer alt dette ettersom Warner Bros. Discovery har vært veldig høylytt om å gå videre med Netflixs foreslåtte og allerede aksepterte avtale, i stedet for å se på hva Paramount Skydance bringer til bordet, selv om den avtalen er økonomisk mye større på rundt 108 milliarder dollar. Årsaken ser ut til å være at Paramount Skydances bud ofte er bundet opp i en liste over lån som gjør det mulig å sette sammen en så astronomisk avgift, alt mens Netflix-avtalen er mer sikker på grunn av den enorme rikdommen og verdien av streameren.

Det er uklart hva Paramount Skydance tilbyr som en del av denne siste avtalen, og hvordan det har forbedret sine tidligere bud som Warner Bros. Discovery raskt la ned. Men styret sier fortsatt at det vil undersøke dette budet, samtidig som det aktivt sier at det fortsatt anbefaler Netflix' alternativ, alt mens det forbereder seg på en endelig avstemning 20. mars, når WBDs sanne fremtid skal avgjøres.

Hvis dette siste budet fra Paramount Skydance blir akseptert fremfor Netflix' tilbud, vil strømmetjenesten ha fire dager på seg til å forbedre sitt bud eller alternativt bestemme seg for å trekke seg helt ut av avtalen, hvor de da vil bli betalt noen milliarder dollar av WBD for å ha gått tilbake på en tidligere avtalt avtale.

Vi får se hvordan ting endrer seg i løpet av de kommende dagene og ukene, men slik det ser ut nå, er Netflix fortsatt satt til å være kjøperen av Warner Bros. og HBO Max-streamingplattformen.