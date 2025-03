Warner Bros, Disney, Amazon og flere andre trekker i det stille tilbake DEI-satsingen

HQ

På slutten av 2010-tallet og begynnelsen av 2020-tallet føltes det som om mange Hollywood-studioer var opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, mens det i de siste månedene har virket som om mange selskaper har begynt å gi avkall på tiltakene de tidligere hadde inkludert for å fremme DEI.

Som The Hollywood Reporter viser, har Disney fjernet Reimagine Tomorrow-initiativet, som ønsket å styrke underrepresenterte stemmer og folkeslag. Vi har også sett at en transhistorie er fjernet fra Disneys Win or Lose, og at en animasjonsserie om Tiana er kansellert.

Disney er ikke alene om dette, ettersom Amazon Studios har trappet ned på arbeidet med å øke mangfoldet sammen med Warner Bros. Det er imidlertid verdt å merke seg at WBDs tidligere senior VP for DEI mener at arbeidet med å inkludere underrepresenterte personer i film og TV fortsetter.

"Disse selskapene er fortsatt dedikert til arbeidet, men i det stille og ikke så høylytt", sier Karen Horne. Andre steder opprettholder selskaper som Apple, Paramount og flere andre fortsatt DEI gjennom programmer og ansettelseskvoter, men noen kan fortsatt se på dette som det som kalles "positiv diskriminering".

