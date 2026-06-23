Warner Bros. forhandler om å sikre seg rettighetene til The Powerpuff Girls , med planer om en animasjonsfilm

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Det finnes en enorm skattekiste av tegneserie-IP som rett og slett ikke blir utnyttet nok lenger, og de fleste av disse hadde tidligere en plass på Cartoon Network. Et slikt eksempel er The Powerpuff Girls, som etter å ha preget barndommen til mange, nå for det meste har forsvunnet inn i minnet, selv om det for noen år siden ble gjort forsøk på å lage en live-action-serie som aldri så dagens lys.

Imidlertid kan det endelig være i ferd med å skje positive endringer på dette området. Deadline melder at Warner Bros. Pictures Animation er i forhandlinger om å sikre seg rettighetene til The Powerpuff Girls, med håp om til slutt å lage en animasjonsfilm basert på serien.

Dette er ennå ikke blitt en realitet, men Warner Bros. har antydet et slikt håp tidligere i år på CinemaCon og gjentok dette på Annecy Film Festival i går, så det er håp om at dette til slutt vil skje.