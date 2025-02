Warner Bros. Games stenger tre studioer, Wonder Woman spillet kansellert

HQ

Hvis du håpet å få noen nyheter fra Wonder Woman videospill, har vi dårlige nyheter: Warner Bros. Games har kunngjort nedleggelsen av flere studioer: Monolith Productions, Player First Games og WB San Diego. Nedleggelsen av Monolith betyr også kansellering av spillet Wonder Woman, bekrefter Jason Schreier for Bloomberg.

Monolith Productions ble grunnlagt i 1994, og ble kjøpt opp av Warner Bros. i 2004. Deres største suksesser er to Ringenes Herre-baserte spill, Middle-earth: Shadow of Mordor og Middle-earth: Shadow of War, begge kritikerroste og kommersielle suksesser, og kjent for å ha introdusert Nemesis-systemet, som var så revolusjonerende at WB faktisk tok patent på det. Deres Wonder Woman -spill ble annonsert på The Game Awards 2021, men vi fikk aldri noen nyheter om det, bare rykter om problemer med utviklingen.

Player First Games var forfatterne av MultiVersus, et gratis kampspill, inspirert av Super Smash Bros. med figurer fra DC Comics, Looney Tunes og andre WB-franchiser, som vil bli avnotert 30. mai 2025, bare ett år etter lanseringen.

WB Games San Diego var en avdeling som ble grunnlagt i 2019 dedikert til mobilspill. Alle tre studioene vil bli stengt, ifølge Jason Schreier. Dette kommer dagen etter at James Gunn og Peter Safran, administrerende direktører fra DC Studios filmdivisjon, bekreftet at det var flere spill basert på DC-egenskaper. Det ryktes at et av dem er et nytt Batman Arkham-spill fra Rocksteady. Imidlertid vil Wonder Woman ikke ta fly, etter angivelig å ha brukt 100 millioner dollar på det.