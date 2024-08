Warner Bros. kan lisensiere ut sin IP til andre spillstudioer

HQ

I går rapporterte vi om nyheten om at Warner Bros. Discovery til slutt kan selge sine spillutviklere i et forsøk på å plugge økonomiske problemer de siste par årene. Vi nevnte der at dette ble vurdert som en siste utvei som skulle brukes hvis investorene ikke gir produksjonsgiganten tid til å rette opp skuta, og tilsynelatende er dette fortsatt veldig mye holdningen, ettersom WBD tydeligvis ikke ønsker å forlate den verdifulle og spillsektoren.

I en nylig finansiell samtale (som rapportert av IGN) snakket WBDs president for global streaming og spill JB Perrette og administrerende direktør David Zaslav om hvordan de har tenkt å bruke spill for å generere inntekter.

Perrette nevner: "Vi ser på utviklingen av historiefortellingen i interaktiv underholdning som et område og sier at det er et av de unike områdene i media som vokser, både når det gjelder tidsbruk, engasjement og inntekter. Så vi ser fortsatt på dette som en enorm mulighet for oss.

"Vi vet at franchisene våre, spesielt i en verden der spillbransjen - det blir vanskeligere og vanskeligere å lansere helt nye franchiser av en rekke årsaker, inkludert IDFA-avskrivning og flere utfordringer med markedsføring og kundetilgang, og at franchiser som de vi har, er svært etterspurt og kan bidra til å lansere spill.

"Du trenger fortsatt et godt spill, og realiteten er at vi har hatt det uheldige - i løpet av en kort periode på 12 måneder gikk vi fra å ha rekordåret i 2023 med Hogwarts Legacy til dessverre å ha den motsatte siden av det spekteret med Suicide Squad. Og det er fortsatt hitdrevet natur av noe av den virksomheten, men et av områdene vi spesielt lener oss inn i, som er omtrent halvparten av spillvirksomheten på 200 milliarder dollar, er free-to-play-området."

Zaslav fulgte deretter opp med å legge til: "En av de strategiske fordelene med å eie all vår IP er at slik verden har endret seg, pleide det å være slik at du lanserer en film eller en TV-serie, og så lager du et spill. Men en av grunnene til at Galtvort Legacy var så vellykket og det mest populære spillet i fjor, var at du gikk til Galtvort Legacy og gikk inn i spillet, og du kunne bli en del av den verdenen. Det tror jeg er en stor del av hvor denne bransjen er på vei.

"At vi lager en film, enten det er Batman eller Supermann eller Harry Potter, og kanskje det kommer en TV-serie, men muligheten til å gå inn i den verdenen og få den opplevelsen av å tilbringe tid med alle karakterene er noe vi fortsatt eier.

"Vi har 11 studioer her, og vi har mye IP. Og det er også stor interesse blant andre for å dra nytte av noe av denne IP-en til spill, noe vi ser på. For som JB sa, vi trenger å bli større, og den IP-en vi eier og verdien den har i spillbransjen, er noe vi ønsker å dra nytte av."

Så det virker som om vi til slutt kan se en verden der Game of Thrones, DC, Harry Potter, og andre store franchiser inkluderer spill laget av utviklere som ikke eies av WBD. Hvis det er tilfelle, hvem vil du gjerne se ta en sprekk på noen av disse lovende IP?