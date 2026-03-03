Warner Bros. og Andor-forfatteren jobber offisielt med en Game of Thrones film

HQ

Det viser seg at du virkelig kan komme deg etter en av de mest utskjelte TV-finalene i mediets historie. Game of Thrones Sesong 8 fikk fansen til å sverge på at de aldri ville vende tilbake til Westeros, men med nylige suksesser på TV-fronten, og planer om en stor franchise som fortsatt ligger i kortene, kommer Warner Bros. til å gjøre oss alle til løgnere.

Hvordan skal de gjøre det? Jo, ved å dra oss på kino for å se filmen Game of Thrones, selvfølgelig. Det har vært spekulert i en potensiell film som utspiller seg i A Song of Ice and Fire-verdenen, med rykter som peker på at den er sentrert rundt erobringen av Aegon I. TheWrap kan ikke bekrefte om det er handlingen vi får se på det store lerretet, men vi har manusforfatteren bekreftet.

Beau Willimon, forfatteren av Andor og showrunner for House of Cards, skal lage manuset til Game of Thrones filmen. Med bare en manusforfatter bekreftet, er det trygt å si at dette prosjektet er i en tidlig fase av utviklingen. Snart får vi sikkert høre mer om hvor/når filmen skal spilles inn, og hvem vi kan komme til å se i hovedrollene.