Warner Bros. og Paramount vurderer å slå seg sammen

2023 vil alltid bli husket som året da Microsoft kjøpte Activision Blizzard King, men det ser ut til at 2024 kan by på en ny gigantfusjon.

Vanligvis svært pålitelige Sara Fischer hos Axios hevder at Warner Bros. Discovery-sjef David Zaslav og Paramount Global-sjef Bob Bakish møttes for å diskutere en sammenslåing av de to gigantene i dag. Hennes kilder hevder at Zaslav til og med hadde snakket med Shari Redstone, eieren av Paramounts morselskap (National Amusements Inc.), om en slik avtale på forhånd og hyret inn bankfolk for å evaluere en potensiell fusjon.

Hvis en slik sammenslåing blir gjennomført og godkjent vil det selvsagt skape store bølger for film, TV, spill og mye mer. Det vil sannsynligvis føre til at Max og Paramount+ samler alt sitt innhold i én tjeneste, at CBS News slår seg sammen med CNN for å bli et virkelig kraftsenter når det gjelder nyheter, og mange andre store endringer.

Dette er imidlertid bare en rapport om diskusjoner akkurat nå, og vi har sett lignende forhandlinger falle gjennom mye lenger ut i prosessen enn dette, men det ville definitivt være interessant å se Warner Bros. og Paramount slå seg sammen mot Disney og Netflix.