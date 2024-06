Warner Bros. øker prisene på Max-abonnementet med umiddelbar virkning

HQ

Max, tidligere HBO Max, har nettopp hevet prisene på abonnementet for de som abonnerer på det annonsefrie nivået. For standard annonsefri plan vil brukerne betale ytterligere $ 1 per måned eller $ 20 per år, mens for den ultimate annonsefrie planen øker med $ 10 per år og $ 1 per måned.

Abonnenter fikk ingen advarsel om denne endringen, ettersom den allerede er i kraft og vil vises på deres neste månedlige regning. Her i Storbritannia har vi ikke Max, ettersom vi får de fleste av HBO-programmene våre fra Sky, men for de som er berørt, er dette nok et eksempel på at strømmere øker prisene.

Kanskje er prisøkningen for å presse så mye ut av abonnentene i forkant av et stort år for Max, der vi skal se House of the Dragon sesong 2, og The Last of Us sesong 2 alt i løpet av en 12-måneders periode. Eller det kan bare være en annen måte å tjene litt penger på.

