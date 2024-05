Warner Bros. om de svart-hvite scenene i Dune II: "Hva pokker er det?

HQ

Alle vi som har sett Denis Villeneuves helt utrolige oppfølger til Dune, vet hvor effektiv og nydelig scenen i Harkonnenes hjemverden Geidi Prime, der vi er vitne til Feyd-Rautha i en dødelig kamp på arenaen mot en av Leto Atreides' betrodde løytnanter, var. Takket være filmfotograf og Oscar-vinner Greig Fraser, som valgte å filme det hele med et UV-kamera, noe som får Giedi Prime til å se litt ekstra ugjestmild ut. Warner Bros. sine øverste sjefer likte imidlertid ikke dette grepet, og i utgangspunktet ville de at Denis og Fraser skulle filme hele scenen på nytt, siden den ikke kunne være svart-hvitt.

I en samtale med Screen Rant uttalte Fraser :

"For oss var det den første innspillingen vi gjorde på scenen, det var det første vi skulle filme for hovedfotograferingen. Så vi hadde gjort litt pre-shooting i Italia med Florence og Charlotte, vi hadde gjort et par dager pre-shooting, men dette var den første virkelige fotograferingen vi skulle gjøre på scenen som skulle vises til studioet. Det var et litt dristig skritt å ta å filme i dette formatet, for bekymringen var at folk som ikke var der, ville se disse opptakene og tenke: "Hva i huleste er det der?" Plutselig satt vi i telefonen og spurte: "Kan vi fikse det? Kan vi fikse det i etterarbeidet? Kan vi legge til farge? Hvordan løser vi dette?" Men vi tok et valg og sa bare: "Vel, vi har tatt et valg. Det er svart-hvitt, ingen farger, vi kan ikke gjøre det i farger. Det finnes ingen vei tilbake. Vi har tatt et valg, og vi går én vei." Så for meg var nok det den største - jeg vil ikke si utfordringen, men den største overveielsen, der vi ikke hadde noen vei hjem.

Alle de valgene du tar i en film, kan du på en måte flette deg ut av, du kan løse det tilbake fargemessig, eller du kan klippe deg ut av det. Dette etterlot oss utsatt, både i overført betydning og bokstavelig talt, og det var ingen mulighet til å endre dette senere hvis vi bestemte oss for at det var en dårlig idé. Så vi gikk bare for det. Jeg er glad for at vi holdt fast ved det. Det er jeg også, for det var en periode hvor vi kanskje ikke hadde tenkt å gjøre det. Instinkter er en rar ting, for hjertet sier noe, og så sier hjernen noe annet, og begge hjernene våre sa: "Vi burde ikke gjøre dette", men hjertet sa: "Vi må gjøre dette." Så ja, jeg tror du har rett, vi fulgte hjertet, ikke hodet."