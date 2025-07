Warner Bros. ønsker å lage et nytt DC live-service-spill

HQ

Fristelsene til live-service fortsetter å hjemsøke Warner Bros. som Green Goblin-masken, ettersom WB Games Montreal ansetter for et annet spill som bruker DC IP med en "live-service-strategi."

En stillingsannonse plukket opp av Tech4Gamers peker på et kommende prosjekt hos WB Games Montreal, som ber om en utøvende produsent for å bli med i teamet med et av ansvarsområdene å "føre tilsyn med innhold etter lansering og live-tjenestestrategi, og sikre løpende spillerengasjement."

Det forteller oss ikke mye om hvordan spillet vil bli. Live-service kan være alt fra et flerspiller-skytespill til et enspiller-spill som har repeterbare oppdrag og et battle pass. Det dette imidlertid forteller oss er at WB igjen går på stram line med live-service, til tross for at de har falt så tungt av det med Suicide Squad: Kill the Justice League.

Med suksessen til titler som Marvel Rivals, er det imidlertid vanskelig å ikke se hvorfor live-service kan være fristende for en leder, til tross for at det er en gamble hver eneste gang. Hvis du håpet at floppen til Suicide Squad: Kill the Justice League kunne føre til at noen flere enspilleropplevelser ble satt i utvikling, ville du dessverre ta helt feil.