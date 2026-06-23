Warner Bros. Pictures Animation avslører veikart frem til 2029: Forvent Dr. Seuss, DC og Hello Kitty

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Animasjon er fortsatt et av de sikreste og mest vellykkede satsningene på kino, og mange av de største filmene de siste årene har kommet fra animasjonsteam hos Disney, Sony, Universal og flere.

I denne sammenheng har Warner Bros. Pictures Animation lagt frem sin kinofilmplan for de neste årene, med mange prosjekter på gang for 2027 og 2028, i tillegg til The Cat in the Hat senere i 2026.

I 2027 kan vi forvente at filmen Bad Fairies gir oss et innblikk i en fantasiverden, alt før Margie Claus trolig kommer som studioets store julefilm. Disse filmene vil deretter bli etterfulgt av en svært ambisiøs programliste for 2028, der fire filmer skal vises. Oh, The Places You'll Go vil bringe mer av Dr. Seuss til det store lerretet, mens Dynamic Duo blir en DC-film med Nightwing og Robin i hovedrollene. Hello Kitty er ganske selvforklarende, mens The Lunar Chronicles byr på en futuristisk og sci-fi-inspirert vri på nettopp Askepott og Rapunzel.

Mange av disse prosjektene har foreløpig ingen faste datoer, og det finnes heller ikke trailere eller bilder å dele, men du kan se logoene deres i oversikten nedenfor.