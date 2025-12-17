Warner Bros. planlegger å avvise Paramounts massive bud på over 100 milliarder dollar

HQ

Det ser ut til at selv et fiendtlig overtakelsesforsøk ikke kan stoppe Warner Bros. fra å bli kjøpt opp av Netflix. Hvis du ikke er klar over det, planlegger strømmetjenesten å kjøpe mediekonglomeratet Warner Bros. Discovery, og avtalen ser ut til å være så godt som sikker. Paramount, som tidligere hadde lagt inn et bud på selskapet, bestemte seg for å gå ut med et massivt bud som i teorien ville ha vært mer lukrativt for aksjonærene.

Men ifølge Bloomberg ser det ut til at Paramounts gigantbud vil bli avvist, ettersom Warner Bros. ikke er sikre på at det David Ellison-ledede selskapet kan sette pengene der munnen er. Det antas at Netflix-avtalen er mer lukrativ, samtidig som den tilbyr bedre sikkerhet og vilkår.

Så til tross for Paramounts beste innsats, ser det ut til at Netflix-avtalen har lite som står i veien for den nå. Paramounts bud luktet litt av desperasjon, men det er fortsatt mange bekymringer blant Hollywood-innsidere og kinogjengere om hva dette vil bety for fremtiden til filmindustrien og spesielt kinoene.