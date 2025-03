Warner Bros. river den opprinnelige Looney Tunes-bygningen

Warner Bros. hater virkelig Looney Tunes, hva? Fra å ta de originale tegnefilmene ned fra Max, til å stenge Coyote vs. Acme i et hvelv for alltid, er vi ikke sikre på om noen i WB-styret har en vendetta mot tegneseriedyr, men det begynner å føles som det.

Den siste utviklingen ser Warner Bros. forbereder seg på å rasere den opprinnelige bygningen der Looney Tunes-tegneseriene en gang var plassert. Nå er bygningen ganske vanlig, og vil selvfølgelig bli ryddet ut før den rives, men for noen animasjonsfans er et lite stykke historie i ferd med å bli ødelagt.

Deadline rapporterer at tomten skal gjenbrukes slik at Warner kan begynne å skyte noen av sine mange HBO-show på stedet. Det antas at forberedelsene til rivingen har pågått en stund, og at den kan begynne så tidlig som neste uke.

RIP Building 131, vi kjente deg knapt.

