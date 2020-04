Warner Bros. satser på Tenet-premiere til sommeren

Christopher Nolan, som må sies å være blant vår tids mest innflytelsesrike filmregissører, har jobbet på sin spiontriller Tenet i lang tid, og den har lenge sittet på en premieredato i juli, men vi forventet helt ærlig at den ville blir forsinket akkurat som mange andre storfilmer.

Men det er faktisk ikke tilfellet, for Warner Bros. har nå avslørt via The Hollywood Reporter at de ønsker å holde fast i Tenets sommerpremiere, dersom kinoene holder åpent da. CEO Ann Sarnoff har kalt Tenet en "tentpole title" i følgende uttalelse:

"We are committed to — and are excited about — releasing Tenet in theaters this summer or whenever theaters reopen. We remain supportive of the theatrical experience and our exhibition partners, and are confident that our tentpole titles, including Tenet and Wonder Woman 1984, are exactly the type of films that will have people eager to return to theaters."

Wonder Woman 1984 har dessuten planlagt premiere i august, og holder tilsynelatende fast på den datoen.