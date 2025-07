Warner Bros. setter alle kluter til for Tilbake til Galtvort 2025

HQ

Det er nesten 25 år siden Harry Potter for første gang prydet kinolerretene våre med Harry Potter og De vises stein, og som en del av den nå årlige Tilbake til Galtvort-feiringen, setter Warner Bros. alle kluter til for å tilfredsstille Potter-folket i 2025.

Store, regionsspesifikke arrangementer vil bli avholdt over hele verden. En eksklusiv omvisning for 300 personer vil finne sted 1. september på Galtvortekspressens plattform i Warner Bros. studio i London. Det blir også en gratis visning av Harry Potter og Ildbegeret, med en live Q&A med James og Oliver Phelps, som spilte Fred og George Weasley i filmene.

I USA vil Harry Potter-butikkene ha eksklusive varer på lager fra og med 28. juli, og Broadways visning av Harry Potter og det forbannede barnet vil gi ut billetter til 19 dollar til utvalgte forestillinger.

På verdensbasis er det inngått en avtale med Snapchat, som gjør det mulig for brukere å plante sine Bitmojis på ikoniske Harry Potter-steder som plattform ni og tre fjerdedeler, Dursleys' hus og mer. Hovedattraksjonen er at Harry Potter og Ildbegeret kommer tilbake på kino for å feire filmens 20-årsjubileum.

