Warner Bros. sjefen var opprørt over at filmen ble en fiasko. Joker: Folie à Deux

Den mye omtalte oppfølgeren til Joker, en av de mest suksessrike filmene i 2019, ble en gedigen fiasko for Warner Bros. til tross for et betydelig større produksjons- og markedsføringsbudsjett. Kort sagt var det en enorm gambling som Warner-ledelsen trodde på, men som sporet fullstendig av ved lansering, og ble en av de største kommersielle fiaskoene i 2024.

Det rapporteres at Joker: Folie à Deux endte opp med å koste Warner rundt 200 millioner dollar i rene tap, og ifølge en rapport fra Bloomberg var sjefen David Zaslav rasende over hele situasjonen. Han skal også ha hatt møter med flere av de andre lederne fra Warner Bros. Motion Picture Group, der han kritiserte ikke bare Folie à Deux, men også flere av studioets andre dyre filmprosjekter.

Det var ikke mye som stemte med Joker: Folie à Deux, som fikk mye kritikk for både manus, tempo og karakterutvikling. Mange mente at Todd Phillips rett og slett ikke tok hensyn til fansenes forventninger og tok kreative valg som gikk på tvers av hva publikum ønsket.

Hva synes du burde vært gjort med oppfølgeren, eller synes du Joker: Folie à Deux er bra som den er?