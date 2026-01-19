Warner Bros. skal lage en animert Speedy Gonzalez-film

HQ

Da Warner Bros. gjorde hva de kunne for å feie Coyote vs. Acme under teppet til tross for at de var klare til å dele med publikum (og heldigvis ikke gjorde det), virket det ganske tydelig at produksjonsgiganten ikke hadde stor tro på verden av Looney Tunes lenger. Dette er tydeligvis ikke tilfelle, for nå har det blitt avslørt at en ny Looney Tunes film er under utvikling.

Denne vil imidlertid ikke ha Bugs Bunny eller Daffy Duck i hovedrollen, men i stedet fokusere på speedstermusen Speedy Gonzalez, og det er en animasjonsfilm fra Warner Bros. Pictures Animation.

Nyheten ble først ertet av regissør Jorge R. Gutiérrez i et innlegg på Instagram, hvor han uttalte "Gjett hvilken film jeg kanskje utvikler hos Warner Brothers Pictures Animation ..." Dette ble deretter fulgt av en The Hollywood Reporter artikkel som bekreftet at filmen var under utvikling, samtidig som det ble lagt til at det ikke er noen plottdetaljer tilgjengelig ennå, og at det ikke er noen forfatter knyttet til prosjektet slik det ser ut nå.

Så for å gjøre en lang historie kort: Hvis denne filmen til slutt blir en realitet, vil det ta mange år før den blir det, ettersom det ikke finnes noe manus ennå, og det er heller ikke bekreftet noen hovedrolleinnehaver. Likevel, Ándale! Ándale! Arriba! Arriba!