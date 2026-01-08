Warner Bros. skyter ned Paramounts siste oppkjøpstilbud på hele 108 milliarder dollar

HQ

Det sjokkerte mange da nyheten om at Warner Bros. hadde akseptert en oppkjøpsavtale fra Netflix som ville se streaminggiganten snappe opp produksjonstitanen i en avtale verdsatt til 82.7 milliarder dollar. Det virket sjokkerende på grunn av størrelsen, men også på grunn av det faktum at Warner Bros. angivelig også var i samtaler med andre selskaper om avtaler som kanskje kunne ha vært enda mer fordelaktige for Warner Bros. eiere og aksjonærer.

Et slikt eksempel kom fra Paramount, der det rivaliserende produksjonsselskapet rutinemessig har lagt inn bud som har blitt stadig større og som overgår Netflix-avtalen. Det siste i rekken er en avtale til en verdi av 108 milliarder dollar som Warner Bros. nok en gang har skutt ned ettersom de anser avtalen som dårligere, ifølge Financial Times.

På overflaten kan dette virke som en gal beslutning, men Netflix-avtalen på 83 milliarder dollar inkluderer bare studio- og strømmevirksomheten til Warner Bros., mens Paramounts tilbud på 108 milliarder dollar var på grunnlag av hele Warner Bros. -virksomheten, inkludert de eldre TV-eiendelene som CNN.

Warner Bros. er også usikker på Paramounts finansiering av en slik mega-avtale, ettersom det rivaliserende selskapet vil påta seg rundt 54 milliarder dollar i gjeld for å få avtalen i havn, noe som Warner Bros. uttrykker som "materially more risk" og som har en økt "risk of failure" sammenlignet med Netflix' avtale.

Selv om budene fra Paramount alle har vært mislykkede så langt, tyder den hyppige karakteren av dem på at det ikke er gjort ennå. Den vanskelige delen vil nå være å avgjøre om budet skal økes ytterligere, samtidig som det legges planer for å lette bekymringene til Warner Bros. -styret, alt før en frist 21. januar. For øyeblikket presser Netflix på med sin avtale og går gjennom de nødvendige organene for å få den over streken, noe som betyr at hvis Warner Bros. trakk seg og aksepterte Paramounts forbedrede bud, ville streaminggiganten ha rett til massive utbetalinger, inkludert et termineringsgebyr på 2,8 milliarder dollar fra Warner Bros.

Dette spillet frem og tilbake vil sannsynligvis fortsette en stund til, ettersom Netflix ikke forventer at oppkjøpet av Warner Bros. vil være fullført før om minst 12-18 måneder.