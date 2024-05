Warner Bros. slipper en Beetlejuice Beetlejuice trailer i morgen

HQ

Gode nyheter Beetlejuice-fans! Warner Bros. har annonsert at en ny trailer for den kommende Beetlejuice Beetlejuice vil debutere i morgen. Filmen som kommer i sin helhet 6. september i år, vil få en ekstra titt torsdag 23. mai, hvor vi forhåpentligvis får se mer av Michael Keatons berømte og titulære hovedkarakter.

For å markere den kommende traileren har Warner Bros. også sluppet en ny plakat for filmen som gir oss et glimt av Beetlejuice, et par andre merkelige demoner, og gir oss den svært bokstavelige taglinen "You've waited an eternity for this".

Gleder du deg til mer Beetlejuice?